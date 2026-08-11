La Policía Nacional advierte del peligroso error que cometen muchas personas al colocar estas etiquetas en sus maletas

La Policía Nacional ha advertido a través de sus perfiles en las redes sociales de "los tres errores que convertirán tu maleta en la preferida de los ladrones". Un aviso que tiene especial importancia en esta fechas, mitad del mes de agosto, cuando millones de personas se desplazan con su equipaje a cuestas.

El Cuerpo explica que uno de los principales errores consiste en "usar una maleta que no se diferencie del resto a simple vista", ya que eso "facilita que puedan darte el cambiazo en cualquier momento sin que te des cuenta".

La solución, según subraya la Policía, es relativamente sencilla: "Aprovecha para ser creativo y ponle pegatinas, lazos vistosos como estos, que te permitan identificarla al instante en cualquier momento y lugar".

En la etiqueta, la información justa

También advierten sobre esas clásicas etiquetas que se colocan en las maletas con los datos del dueño, que sirven para que las aerolíneas puedan encontrar al pasajero en caso de que su equipaje se pierda.

"¿Alguna vez le has colocado una etiqueta como esta, con todos tus datos personales? Ojo, puede parecer una buena idea, pero escribir tu nombre, apellidos, domicilio, correo electrónico... es demasiado. Con que escribas, por ejemplo, tu número de teléfono para que contacten contigo en caso de se extravíe la maleta es suficiente", recomienda la Policía en su publicación.

El tercer error, según el Cuerpo, es meter en la maleta "documentación, dinero u objetos de valor", porque eso "convierte a tu maleta en la diana perfecta de los delincuentes". Por eso, aconsejan llevar esos elementos "siempre contigo, bajo tu control en todo el momento y distribuidos en diferentes bolsillos o compartimentos".

En los comentarios, una persona advierte sobre colocar lazos largos en las maletas para diferenciarlas del resto: "¡Pegatinas sí! Pero lazos no, por favor, interfieren en la lectura de las etiquetas que se les pone al facturar y puede ser la causa de que se pierdan".