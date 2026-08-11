Indignación generalizada por el cartel que han puesto los dueños de un restaurante en Málaga: "Estoy flipando"

Un cartel visto en un restaurante de Málaga ha provocado la indignación de media red social de X después de que la cuenta de Soy Camarero decidiera compartirlo. "Me lo acaba de mandar un compi y estoy flipando", ha afirmado junto a la imagen del polémico letrero.

"Y sí, antes de que me lo preguntéis: esto es en España, en Málaga concretamente. Algunas expresiones del documento pueden hacer pensar que es de otro país, pero no", ha añadido para aclarar cualquier duda sobre la procedencia de ese cartel, ya que como ha explicado Soy Camarero en los comentarios los encargados de redactar el texto son de Latinoamérica, pero el establecimiento está en la ciudad andaluza.

En el letrero se puede ver un manual con diferentes puntos para sus trabajadores. Para los pedidos afirman que hay que "respetar las planillas y que se realizan sin falta los domingos o lunes". En cuanto a la limpieza de almacén se hace el domingo por la noche o el lunes dependiendo de la cantidad de trabajo para acomodar todo y limpiar el suelo.

La limpieza de cristales y mesas, así como el de neveras y barras, se informa que se dejan para el miércoles o jueves dependiendo el trabajo, pero dejan claro que es algo que "se hace sí o sí", mientras que la limpieza de baños son "todos los días cuando se abre y se revisar en el turno de la tarde, mientras que cuando hay mucha gente avisar al lavaplatos para que cada tanto pase a ver".

Respecto a la limpieza terraza se pide "limpiar canteros de los árboles, barrer el suelo todos los días, no dejar nada en el suelo, limpiar las ventanas y si hay ventana del hotel abierta o con ropa se pide a recepción del mismo que haga cerrar todo".

Los horarios también han sido foco de la polémica: "De 12.30 a 16 y de 18.30 a 23, sábado y domingo se hace seguido y si es necesario que nos quedemos 30/40 minutos más nos quedamos, es hostelería, no un una fábrica. En algún momento se recupera. Llegar 10 minutos antes al puesto de trabajo, si llegamos tarde avisar".

Además, se pide vestir pantalones largos negros y camiseta o camisa negra y no discutir en la sala delante de los clientes. "Nunca. No levantar la voz, no discutir con clientes, el cliente siempre tiene la puta razón. Siempre", afirman.

Aquí llega otro punto que ha indignado, que es el de las bajas por enfermedad. Así lo describen: "Si te encuentras mal vienes al trabajo, se corrobora tu estado y si es necesario te vas al médicos y pides la baja. Toda baja va a ser revisada, cada baja que tenemos es perjudicial para los compañeros que trabajan el doble y para la empresa que tiene que pagar un extra. Si no tienen baja médica se descontará de la nómina. Sean responsables y cuiden su trabajo".

Finalmente, todos los días hay control de reservas y teléfono y antes de dar inicio al servicio preguntar en cocina qué hay y qué no hay.