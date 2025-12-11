Detenido el socio de Cerdán en Servinabar en relación con el caso de Leire Díez

El empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar - la empresa presuntamente participada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán - fue detenido también este miércoles en la operación sobre una supuesta trama de corrupción en la que también estarían implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de esta investigación.

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado.

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.