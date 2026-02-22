"Drones kamikaze para el cuarto de los niños": el macabro 'souvenir' de moda en la Conferencia de Seguridad de Múnich

La Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, ha estado marcada por una amplia presencia de empresas armamentísticas y start-ups en un contexto de competencia por el aumento de la inversión entre las potencias de la OTAN. También, ha sido noticia la presencia de líderes mundiales, como el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, o el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Pero lo que más llama la atención es la naturalidad con la que Europa mira ahora la compra de armas, y sobre todo, su marketing.

Según informa el diario alemán Spiegel, la start-up armamentística con sede en Múnich, Helsing, ha querido vender su dron HX-2 ofreciendo a potenciales clientes canapés y café, en un ambiente de telas negras, fiel al color del vehículo no tripulado. Gundbert Scherf, su director, presentó sus "novedosos sistemas autónomos", y también: aviones de reconocimiento submarinos controlados por inteligencia artificial, software para la guerra autónoma y programas para equipar cazas convencionales con IA, bajo el lema "Proteger nuestra democracia".

Un buen ejemplo de la publicidad casi lúdica de sistemas de armas letales, tal como reza la publicación, es la empresa alemana emergente Stark, que recientemente firmó un contrato millonario con la Bundeswehr, las fuerzas armadas alemanas, para hacerse con miles de drones kamikaze.

De hecho, para la conferencia de Múnich, hizo fabricar cajas de miniaturas para su propio ensamblaje. Las cajas negras con los drones kamikaze para habitaciones infantiles son un recuerdo popular del fin de semana de prevención de la guerra y el comercio en Múnich, no solo para el ejército.

Tal como reza la publicación, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses no han desaprovechado la oportunidad y se han dejado ver entre los pasillos del evento. Microsoft, Amazon y Google estuvieron presentes bajo la mirada escéptica de los europeos. "Alemanes, británicos o franceses tuvieron que tomar sus propias soluciones".

Las armas decisivas en el frente de Ucrania

En su discurso este mes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, urgió a sus aliados a acelerar los suministros de material defensivo a Ucrania, y lamentó que las decisiones políticas al respecto no hayan evolucionado tan rápido como el armamento en este conflicto. Algunas de las armas decisivas en el campo de batalla según la agencia Efe.