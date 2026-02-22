De Rosalía a la favorita de los Goya: Francia alucina con el "entusiasmo paradójico" de España por la vida monástica

La cultura española se ha acercado este 2026 a la cultura religiosa, y en Francia lo alucinan. Con la coincidencia en el tiempo del estreno del fenomeno mundial Lux de Rosalía, y Los Domingos, una de las favoritas de los premios Goya, el diario francés Le Monde se ha interesado por cómo lo españoles cuidan y ven la vida monástica. España es el país con más conventos del mundo, 667 en total, hogar de unas 7.000 monjas que han elegido la vida contemplativa.

La recién estrenada película, que ha acaparado la atención de muchos cinéfilos, trata sobre una joven de 17 años que, por vocación religiosa, decide ingresar en un convento de clausura. Su personaje entra en conflicto con su familia, que trata de entender esta decisión. Por su parte, el disco de Rosalía explora su fe y su percepción de la divinidad. A esto se le suma el éxito del podcast Las hijas de Felipe, dedicado las monjas de los siglos XVI y XVII, que superó las 525.000 escuchas.

Sin embargo, la realidad es que la vida monástica se ha vuelto prácticamente invisible. El especialista en religión José Ramón Navarro Pareja, asegura en conversación con el medio de comunicación, que "aunque se habla mucho de monjas recluidas, cada vez sabemos menos sobre su realidad". "Hasta hace poco, era común en España tener una monja en tu familia o en tu séquito. Esto ya no es así hoy en día", asegura.

La hermana Milagros, entrevistada por Le Monde, cuenta que ingresó en el Carmelo de Santa Ana y San José en Madrid, uno de los templos de la capital, en 1987. "Mi familia aceptó muy bien mi vocación. No sé cómo explicarlo: simplemente aceptamos el llamado de Dios", dice. Para la hermana Pilar, de 78 años, que la acompañó en la entrevista, el camino fue más largo: "Me uní a los 25. Estaba pensando en casarme".

Tal y como reza la publicación, las noticias del exterior llegan principalmente a través de Alfa y Omega, el periódico semanal de la Archidiócesis de Madrid. Así fue como las hermanas supieron de la existencia de una película que evoca su vocación.

El número de conventos disminuye

Según la información consultada en la publicación, el número de templos de vida monástica ha disminuido en los últimos años en España. En 2013, había 865. Hoy, en el Carmelo de Santa Ana y San José, viven juntas doce monjas; la más joven tiene 48 años y la mayor 87. "Recientemente tuvimos dos candidatos, pero tenían más de 50 años y no cumplían las condiciones". Ellas aseguran que los inicios son "lo más difícil".