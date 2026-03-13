Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
EEUU afirma que el nuevo líder supremo iraní está "herido" y "posiblemente desfigurado"
El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth asegura que se debería a los ataques que acabaron con la vida de su padre, Ali Jamenei. Además, ha catalogado su nombramiento como "ilegítimo" y dice que se encuentra "escondido bajo tierra, como las ratas".

Javier Hernández
Líder Supremo iraní Mojtaba Jamenei
Los rumores sobre el estado y paradero del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei continúan sucediéndose desde EEUU. La administración Trump ha asegurado este viernes que el hijo del fallecido Ali Jamenei se encontraría "herido" y "posiblemente desfigurado" como consecuencia del ataque que acabó con la vida de su padre.

Así lo ha manifestado el secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, que también ha asegurado que Jamenei estaría "escondido bajo tierra, como las ratas" a causa de los bombardeos que no cesan sobre Teherán. Este sábado se cumplirán dos semanas desde el inicio de los ataques estadounidense e israelíes sobre Teherán, y que ha involucrado a todo Oriente Medio.

"Sabemos que el nuevo supuesto, no tan supremo, líder está herido y probablemente desfigurado. Ayer publicó un comunicado, en realidad uno bastante débil, pero no había voz ni había video", dijo el jefe del Pentágono en una rueda de prensa.

Las declaraciones de Hegseth se enmarcan en una campaña de propaganda -aunque nadie puede asegurar que sea mentira- que desde Washington lleva produciéndose desde el comienzo de los ataques contra la República Islámica de Irán desde el pasado 28 de febrero. 

El pronunciar este tipo de mensajes siembra la duda sobre el paradero del ayatolá y genera una mayor alarma e inestabilidad en un país ya duramente golpeado y mermado por la guerra desatada sobre su territorio. Además, la no aparición pública de Jamenei -como ha mencionado Hegseth- tampoco aclara cuál puede ser su situación y estado.

Respecto al nombramiento de Mojtaba Jamenei, Hegseth también se ha pronunciado, y lo ha hecho en la misma línea que el gobierno estadounidense, calificando de "ilegitimo" su ascenso al poder en Irán. "Carece de legitimidad después de asesinar a decenas de miles de manifestantes", afirmó en referencia a los graves incidentes que se produjeron un mes antes del estallido de la guerra en Teherán y que según estimaciones internacionales, dejó entre 20.000 y 30.000 muertos.

"Irán tiene cámaras y grabadoras ¿por qué emite un comunicado escrito? Creo que sabemos por qué", ha continuado hablando el secretario de Guerra, insistiendo nuevamente en que el estado del nuevo líder supremo es muy delicado.

Estas declaraciones sirven -a ojos del gobierno estadounidense- como una respuesta al mensaje emitido por Mojtaba Jamenei este jueves, cuando aseguró que "el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado". Esto, como todo el mundo sabe a estas alturas, supone un problema de enorme calado no solo para EEUU, sino para todo el mundo, ya que por ese enclave se transporta un tercio del petróleo de todo el mundo.

Javier Hernández
