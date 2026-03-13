Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pedro Almodóvar, 75 años: "Este es el peor momento en el que haya vivido. No pensábamos que en 2026 íbamos a estar hablando de guerras"
Pedro Almodóvar, 75 años: "Este es el peor momento en el que haya vivido. No pensábamos que en 2026 íbamos a estar hablando de guerras"

"Estoy muy preocupado", ha declarado el director de cine español en una reciente entrevista.

Pedro Almodóvar, director de cine.STEPHANE CARDINALE

El director manchego Pedro Almodóvar, de 75 años, atraviesa un buen momento creativo en su carrera con el estreno de su nueva película, Amarga Navidad. Sin embargo, fuera de la pantalla, el cineasta se muestra profundamente preocupado por el contexto internacional actual, marcado por guerras y una creciente inestabilidad política.

"Quitando la parte de la dictadura que me tocó vivir de niño, este es el peor momento en el que haya vivido", ha reconocido en una entrevista reciente concedida a El País. "No pensábamos, cuando luchábamos por nuestras libertades, que en 2026 íbamos a estar hablando de guerras", confiesa. 

El caos internacional

Sus palabras llegan en un momento en el que el panorama internacional atraviesa un periodo lleno de inestabilidad, tensión geopolítica y riesgo de conflicto. Conflictos como la guerra entre Rusia y Ucrania o el ataque de Israel y EE. UU. a Irán han convertido los últimos años en un escenario global de alta tensión.

De hecho, según el centro de estudios estadounidense Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), aproximadamente una de cada seis personas en el mundo —alrededor del 16% de la población mundial— estuvo expuesta directamente a algún tipo de conflicto armado en 2025.

Un cine más íntimo en tiempos oscuros

En medio de este clima, Almodóvar presenta Amarga Navidad. La película alterna dos historias y dos tiempos narrativos: una ambientada en 2004 y otra situada en el verano de 2026. Ambas giran en torno al duelo, la pérdida y la relación entre la memoria, la ficción y la vida real.

El proyecto cuenta con un reparto encabezado por Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Victoria Luengo y Milena Smit. En ella, el director vuelve a explorar un territorio muy cercano a la autoficción, algo que ya había hecho en películas como Dolor y gloria. "Hay mucha ficción, pero ningún invento", explica el cineasta. "Estoy absolutamente presente y totalmente ficcionado [...] la ficción es necesaria siempre”.

Optimismo como forma de resistencia

Aunque reconoce que el mundo atraviesa una etapa oscura, Almodóvar asegura que intenta mantener una actitud optimista. "Me propongo ser optimista, diariamente, de un modo casi delirante, porque no hay ninguna razón objetiva para serlo".

Pese a todo, Almodóvar sigue trabajando sin descanso. Además del estreno de Amarga Navidad en marzo, el cineasta ya se encuentra escribiendo el guion de su próxima película, que espera rodar en 2027. "Es una buena práctica para que el futuro me encuentre ocupado", dice. 

