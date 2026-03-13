El actor Pedro Casablanc se sincera sobre sus últimos papeles en clave política: "He rechazado algunos por ideología"

El actor Pedro Casablanc ha pasado por la Cadena SER, donde ha hecho un repaso a su trayectoria profesional. Su trabajo más reciente, en la serie de Netflix Salvador, le ha llevado a reflexionar sobre qué tipos de papeles ha hecho a lo largo de su carrera.

"Siempre me ofrecen personajes de malvado", asegura en La Ventana, donde también ha hablado sobre el empresario al que interpreta en la serie protagonizada por Luis Tosar y dirigida por Daniel Calparsoro.

Sobre su papel en Salvador, que aborda temas como la violencia y el auge de la extrema derecha en España, Pedro Casablanc señala que los guionistas de la serie crearon "un texto tan acertado, pertinente y actual" para él.

Al hilo de esto, reflexiona sobre cómo se está manipulando el discurso público a través de información falsa. "La verdad hay que crearla, dice el personaje, pero la crean con el bulo", afirma en la SER.

Para Casablanc, la desinformación y las mentiras "se han convertido en herramientas habituales en la política contemporánea". Asimismo, ha ahondado sobre por qué cree que le han encasillado en "papeles de malo" a lo largo de su carrera como actor.

"Siempre me ofrecen personajes de malvado"

Casablanc opina que todo empezó el día en que interpretó uno de esos papeles, se le dio bien y, desde entonces, se convirtió en una opción recurrente para ese tipo de personajes. "Siempre me ofrecen personajes de malvado", señala el actor.

Muchos de ellos, asegura, son "malos con corbata", como el empresario al que da vida en Salvador. Otro ejemplo también se encuentra en su trabajo en la serie Querer de Alauda Ruiz de Azúa.

Sobre este último trabajo, Casablanc explica que el papel le resultó especialmente intenso y real, pues reconocía rasgos de esa mentalidad en personas reales: "Ha sido una especie de autoterapia o autovenganza de lo que he vivido".