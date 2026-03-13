Se puede aspirar a más: así es la nueva PencilVac de Dyson, la aspiradora más delgada de mundo 

La innovación no tiene límites. Lo hemos visto en el Mobile World Congress (MWC) 2026 con pantallas que se encogen o se alargan, móviles modulares que podemos construir como queramos o teléfonos imposibles de romper. Y un ejemplo de ello es la aspiradora más delgada del mundo.

La compañía británica Dyson ha lanzado en España su nueva Dyson PencilVac, una aspiradora sin cable que se ha convertido en la más ligera de la marca, pero también en la más fina hasta la fecha.

Esta aspiradora, presentada el año pasado y que ha llegado a España hace muy poco, cuenta con un diseño ultraligero, pensado para que usarla no suponga un problema para nosotros si queremos limpiar toda la casa.

Y decimos ultraligero porque sólo pesa 1,8 kilos de peso y tiene un diámetro de tan solo 38 milímetros. Algo que da mucho juego a la hora de intentar aspirar de forma efectiva en algunas zonas difíciles.

La nueva Dyson Pencilvac. DYSON

Pese a lo fina que es, la nueva aspiradora de Dyson tiene una autonomía de 30 minutos. Pero la cosa no queda ahí, ya que la batería es intercambiable, por lo que se puede cambiar por otra en el caso de que queramos usarla durante más tiempo.

Tal y como ha explicado la marca británica, trabaja sin pérdida de potencia de succión y se vende junto a una base de carga magnética para poder cogerla de una forma cómoda y rápida.

Esa potencia, precisamente, está adaptada a las características de la aspiradora. Su nuevo motor Dyson Hyperdymium 140k es el más pequeño y rápido de Dyson hasta la fecha, con un tamaño de 28mm que es capaz de girar hasta 140.000 rpm.

A este motor le acompaña el nuevo cabezal limpiador Fluffycones, que, aunque por su nombre parece el perro de tres cabezas de Harry Potter, en realidad permite limpiar casi cualquier rincón de la casa, deslizándose por el suelo.

También incorpora un sistema de iluminación LED en ambos sentidos para poder ver toda la suciedad y retirarla de una forma más sencilla. De hecho, desde Dyson aseguran que esta nueva aspiradora sigue con su sistema que pone fin hasta el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 micras.

Ha llegado recientemente a España, pero es un claro ejemplo de que, a veces, menos no es más. Su precio parte desde los 499 euros y se pueden adquirir otros dos accesorios: una rinconera giratoria combinada y un cepillo cónico antienredos.