Se puede aspirar a más: así es la nueva PencilVac de Dyson, la aspiradora más delgada de mundo
Se puede aspirar a más: así es la nueva PencilVac de Dyson, la aspiradora más delgada de mundo 

Cuando pensamos que todas las innovaciones ya están creadas, siempre hay espacio para algo más novedoso. La nueva aspiradora de la marca británica es la más ligera que ha creado hasta la fecha, con un diámetro de sólo 38 mm.

La nueva Dyson Pencilvac.
La nueva Dyson Pencilvac.

La innovación no tiene límites. Lo hemos visto en el Mobile World Congress (MWC) 2026 con pantallas que se encogen o se alargan, móviles modulares que podemos construir como queramos o teléfonos imposibles de romper. Y un ejemplo de ello es la aspiradora más delgada del mundo.

La compañía británica Dyson ha lanzado en España su nueva Dyson PencilVac, una aspiradora sin cable que se ha convertido en la más ligera de la marca, pero también en la más fina hasta la fecha.

Esta aspiradora, presentada el año pasado y que ha llegado a España hace muy poco, cuenta con un diseño ultraligero, pensado para que usarla no suponga un problema para nosotros si queremos limpiar toda la casa.

Y decimos ultraligero porque sólo pesa 1,8 kilos de peso y tiene un diámetro de tan solo 38 milímetros. Algo que da mucho juego a la hora de intentar aspirar de forma efectiva en algunas zonas difíciles.

  La nueva Dyson Pencilvac.

Pese a lo fina que es, la nueva aspiradora de Dyson tiene una autonomía de 30 minutos. Pero la cosa no queda ahí, ya que la batería es intercambiable, por lo que se puede cambiar por otra en el caso de que queramos usarla durante más tiempo.

Tal y como ha explicado la marca británica, trabaja sin pérdida de potencia de succión y se vende junto a una base de carga magnética para poder cogerla de una forma cómoda y rápida.

Esa potencia, precisamente, está adaptada a las características de la aspiradora. Su nuevo motor Dyson Hyperdymium 140k es el más pequeño y rápido de Dyson hasta la fecha, con un tamaño de 28mm que es capaz de girar hasta 140.000 rpm.

A este motor le acompaña el nuevo cabezal limpiador Fluffycones, que, aunque por su nombre parece el perro de tres cabezas de Harry Potter, en realidad permite limpiar casi cualquier rincón de la casa, deslizándose por el suelo. 

También incorpora un sistema de iluminación LED en ambos sentidos para poder ver toda la suciedad y retirarla de una forma más sencilla. De hecho, desde Dyson aseguran que esta nueva aspiradora sigue con su sistema que pone fin hasta el 99,99% de las partículas de hasta 0,3 micras.

Ha llegado recientemente a España, pero es un claro ejemplo de que, a veces, menos no es más. Su precio parte desde los 499 euros y se pueden adquirir otros dos accesorios: una rinconera giratoria combinada y un cepillo cónico antienredos.

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

