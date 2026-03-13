Muchos piden que Felipe VI haga en España lo mismo que en Bolivia: "Lo petaría a mas no poder"

El rey Felipe VI ha estado este jueves de visita oficial en Bolivia, lugar que acoge a unos 18.000 españoles, donde ha podido tener un encuentro con el presidente del país andino, Rodrigo Paz. Ambos han recorrido a pie el casco histórico de La Paz hasta el Museo Nacional de Etnografía y Folklore.

Algunos de los momentos de su visita han sido compartidos en varios videos de TikTok por el presidente bolivariano, quien ha llegado a compartir hasta cuatro publicaciones en la red social junto al español, al que ha descrito como un "un gran amigo de Bolivia y un gran amigo personal".

"Me encuentro con un gran amigo de Bolivia y un gran amigo personal, pero sobre todo un gran ser humano, el rey de España, que nos está visitando y está haciendo un trabajo enorme para que Bolivia vuelva al mundo y el mundo vuelva a Bolivia", ha señalado el mandatario bolivariano en el video, en el que aparece junto a Felipe VI al lado.

"Un placer estar aquí contigo y con este nuevo gobierno y apoyando la nueva etapa de Bolivia", ha respondido el rey español a cámara. "Como dices abierta al mundo y esperamos contribuir también para que el mundo, no solo los hermanos de España, estén más presentes en Bolivia", ha continuado con una amplia sonrisa.

"Mucha fuerza Bolivia. Estamos saliendo al mundo y el mundo está viniendo a Bolivia. Quiero agradecer al rey de España por su visita. Vamos a salir adelante. Tengan fé que vamos por buen camino", ha sentenciado por su parte Rodrigo Paz, quien estudió junto al rey Felipe VI relaciones internacionales en Georgetown (Washington).

La publicación, junto al resto publicadas, ha llamado la atención de algunos usuarios como es el caso de Pakiño, quien ha publicado en su perfil de 'X' (antes conocido como Twitter) el video de Paz, señalando que si Felipe VI subiese este tipo de contenido "lo petaría a más no poder".

"Imagina que Letizia o Leonor coge el móvil y hace mas o menos este video saliendo el Rey o los Reyes mandando un saludo o dando una información acerca de una causa. Subiendo así, ese contenido, CR (Casa Real) lo petaría a mas no poder. CR hacedlo", ha comentado el mismo.