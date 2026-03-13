El Gobierno cubano confirma "conversaciones"con representantes de EEUU

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comparece en directo tras emitir un mensaje en vídeo sobre las relaciones bilaterales con Washington

El Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal) anunció este viernes que representantes del Gobierno de la isla "han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos".

"Dirigidos por el General de Ejército Raúl Castro Ruz como líder de la Revolución y por el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez -y en acción colegiada con las máximas estructuras del Partido, del Estado, y del Gobierno-, funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos", señala el comunicado, difundido en redes sociales.

En un mensaje grabado, Díaz-Canel explicó por su parte que "Cuba ha sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de Estados Unidos orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos".

El objetivo era, "en primera instancia, identificar los problemas que necesitan solución y las posibles soluciones que puedan tener", agregó el presidente, quien matizó que los acuerdos aún están "alejados".

Se pretende "determinar la disposición de ambas partes de concretar acciones en beneficio de los pueblos de ambos países" e "identificar áreas de cooperación para enfrentar las amenazas y garantizar la paz y seguridad de ambas naciones" y también "de la región de América Latina y el Caribe".

"Se trata de un tema que se desarrolla como parte de un proceso muy sensible que se conduce con seriedad y responsabilidad porque afecta los vínculos bilaterales entre las dos naciones y demanda enormes y arduos esfuerzos para encontrar solución y crear espacios de entendimiento que nos permitan avanzar y alejarnos de la confrontación", afirmó.

Díaz-Canel agregó que en estos "intercambios", la parte cubana ha expresado "la voluntad" de que se realicen "sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación de nuestros gobiernos".

Washington ha elevado en los últimos meses la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petroleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo para satisfacer sus necesidades energéticas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que representantes de su Ejecutivo estaban manteniendo contactos con autoridades cubanas.

La Habana negó en varias ocasiones estas conversaciones, pero dejó de hacerlo en las últimas semanas.

Este jueves el Gobierno cubano anunció la excarcelación de 51 presos después de mantener contactos con El Vaticano. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre esta decisión no hacía ninguna mención a Estados Unidos.