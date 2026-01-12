La izquierda también irá dividida a las elecciones de Castilla y León: IU, Sumar y Equo por un lado, y Podemos por otro

No hubo acuerdo en Aragón y parece que tampoco habrá en Castilla y León. Las bases y militancia de Izquierda Unida Castilla y León han ratificado esta semana, con un 77,9 por ciento de los votos a favor, la proclamada coalición con Movimiento Sumar y Verdes Equo para las próximas elecciones autonómicas, que serán el 1 o 15 de marzo.

Estas formaciones - aseguran - continuarán con su agenda para la construcción de un programa conjunto, si bien mantienen la "mano tendida" al resto de organizaciones políticas de la "izquierda transformadora" para participar en la candidatura conjunta encabezada por IU.

Cuando hablan de "otras organizaciones políticas" se refieren a Podemos, que no parece dispuesta a unirse a esta coalición por la presencia de Sumar, como ya ocurrió en Aragón para las elecciones del próximo 8 de febrero.

Según fuentes del partido morado a Público, creen que esta fórmula ha "fracasado" y su propuesta pasa por coaligarse con Alianza Verde. De esta manera, salvo sorpresa de última hora, IU y Sumar irán por un lado y Podemos, por otro.

En las últimas elecciones en Castilla y León, celebradas en febrero de 2022, Unidas Podemos sumó un único procurador. Sumar, en este caso, no compitió al no haber surgido todavía como formación política.

Para los comicios de marzo de este año, el coordinador general de IU en la Comunidad, Juan Gascón, será el candidato a la Presidencia de la Junta como cabeza de lista por Valladolid. Por parte de Podemos, presumiblemente, el candidato será su actual coordiandor en esta región, Miguel Ángel Llamas.