Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La jueza de la DANA llama a declarar al dueño de El Ventorro
Política

Política

La jueza de la DANA llama a declarar al dueño de El Ventorro

También cita como testigo a Pérez Llorca, que suena como sucesor de Mazón al frente de la Generalitat. 

Redacción HuffPost / Agencias
Mazon-Valencia
Carlos Mazón tras su comparecencia de 'dimisión'Europa Press via Getty Images

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la dana, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat.

Redacción HuffPost