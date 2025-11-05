La jueza de la DANA llama a declarar al dueño de El Ventorro

La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la dana, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat.