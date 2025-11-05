La jueza de la DANA llama a declarar al dueño de El Ventorro
También cita como testigo a Pérez Llorca, que suena como sucesor de Mazón al frente de la Generalitat.
La jueza de Catarroja (Valencia) que instruye la causa penal de la dana ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al síndic (portavoz) del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, al dueño del restaurante El Ventorro, donde Carlos Mazón comió el día de la dana, y a varios miembros del equipo del president de la Generalitat.