Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Junta destituye al delegado de Salud en Sevilla por los fallos en los cribados
Política

Política

La Junta destituye al delegado de Salud en Sevilla por los fallos en los cribados

Fue gerente del Hospital Virgen del Rocío, epicentro de los fallos de comunicación reconocidos.

Redacción HuffPost / Agencias
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno BonillaEFE

El Consejo de Gobierno andaluz ha cesado este miércoles al delegado territorial de Salud en Sevilla, Manuel Molina, por los errores en el cribado de cáncer de mama cuando tenía responsabilidad en el Hospital Virgen del Rocío.

Molina es sustituido por Silvia Pozo, concejal del Ayuntamiento de Sevilla y delegada de Salud y del distrito Macarena, que abandona estas responsabilidades para marcharse a la Consejería de Sanidad.

La portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha dicho que este cambio, junto con otros dos, entran dentro de la lógica de la llegada de un nuevo consejero. 

Redacción HuffPost