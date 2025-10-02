Más de 2.000 mamografías "dudosas": qué ha pasado con el cribado de cáncer de mama en Andalucía

Al menos 2.000 mujeres están siendo llamadas, una a una, por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) después de detectar numerosas mamografías "dudosas" de cáncer en los últimos años. A las afectadas nunca se les informó de los resultados de sus pruebas. La presidenta de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla, Ángela Claverol, ha tachado de "terrible catástrofe" lo sucedido en el programa andaluz de detección precoz de esta enfermedad.

La administración sanitaria ha informado de que se trata de pacientes con "lesiones dudosas" que en principio no revestían gravedad pero "que deben hacerse un seguimiento ya fuera del cribado", siempre bajo criterio médico. Tras el análisis detallado de los circuitos, la consejera Rocío Hernández ha informado de que se ha producido un "fallo de información" a quienes tenían lesiones que debían seguirse.

Por el momento son más de medio centenar las mujeres que se han visto duramente afectadas por los fallos de dicha gestión sanitaria, pero se prevé que el número de víctimas se vaya incrementado tras analizar exhaustivamente todas las pruebas. Amama ya ha solicitado a la Consejería de Salud que revise todas las mamografías hechas en los últimos cinco años.

"A algunas mujeres las están llamando cuando no se puede hacer nada porque tienen ya un cáncer avanzado. Por eso queremos que encuentren dónde está el fallo y que se depuren responsabilidades", subrayaba la presidenta del colectivo que se ha reunido esta misma mañana con los responsables andaluces de Sanidad.

Desde que la situación ha trascendido a la opinión pública, en la asociación están atendiendo casos de mujeres de Sevilla asustadas por la incertidumbre, pero también están recibiendo llamadas de afectadas de Málaga o Algeciras (Cádiz), han explicado desde el colectivo.

No informaron de "lesiones posiblemente benignas"

El revuelo y temor generados tras conocerse los errores del cribado han obligado a la Consejería de Salud a explicar qué ha fallado concretamente en el sistema. De esta manera, tras reunirse con la presidenta de Amama, han detallado que cuando se hace una mamografía a una mujer dentro del programa de cribado del cáncer de mama existen tres posibles diagnósticos: "Negativo, positivo y lesión posiblemente benigna".

En el caso de diagnósticos negativos las pacientes son informadas del resultado, en el caso de positivos advierten de que también son notificadas y derivadas para nuevos procedimientos. Sin embargo, la administración se ha percatado ahora de que en los casos en los que se detectan lesiones que son "posiblemente benignas" las mujeres "pueden no haber sido informadas de que su caso sigue un procedimiento clínico con supervisión médica". Es decir, hay pacientes a las que no se les han comunicado las lesiones de mama detectadas en el radiodiagnóstico.

La consejera de Salud ha explicado que, en esos casos, hasta tres radiólogos analizan las imágenes y, en función de los factores de riesgo de cada paciente, deciden el tiempo que debe transcurrir para la segunda prueba. Salud ha indicado que el 98 % de estos casos terminan siendo diagnosticados como benignos, pero un 2% de las mujeres con lesiones posiblemente benignas son diagnosticadas de cáncer.

También ha aclarado que muchas de esas mujeres sí están informadas porque hay equipos médicos que han incluido dicho contacto en la rutina del procedimiento, pero "al no ser obligatorio" no queda constancia en la historia clínica, por lo que "no es posible" saber cuántas conocen su situación y cuántas no.

"Una crisis sanitaria sin precedentes"

Como era de esperar la discusión por la crisis se ha traslado rápidamente al Parlamento Andaluz, donde el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, se defendía de los ataques recibidos alegando que la Junta está dando "la cara" ante los problemas detectados en el cribado de cáncer de mama.

"Se está trabajando muchas horas en buscar soluciones", ha recalcado, mientras acusaba al PSOE de "meter miedo" desmintiendo que sean "2.000 mujeres afectadas": "Ya veremos cuántas son (...) Son 2.000 llamadas, no quiere decir que sean 2.000 las afectadas, pero usted prefiere el fango y dañar la imagen del Gobierno, aunque sea mintiendo y metiendo el miedo a la ciudadanía", trasladaba Sanz al diputado del PSOE-A, Mario Jiménez, después de que este calificara de "aberrante" la situación.

La administración sanitaria ha prometido llamar en una semana "a todas" las afectadas

Desde el partido socialista han insistido en pedir la dimisión de la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, y han reclamado una "investigación interna" en la administración: "2.000 mujeres tienen que ser llamadas por pruebas dudosas de los últimos meses y años a las que no se llamaron en su momento. Se trata de una crisis sanitaria sin precedentes en España", ha insistido el disputado Mario Jiménez.

"De momento, ya son 2.000 las mujeres que tienen que ser llamadas y ayer la consejera nos decía que eran casos aislados, dos", finalizaba tras ser acusado de exagerar con la cifra para dañar al ejecutivo andaluz.

En este sentido, Antonio Sanz (PP) se ha esforzado en destacar que la Junta ha reaccionado de manera "clara y contundente", ya que pide "disculpas, reconoce, no oculta el problema y toma medidas": "Creo que así se ha reaccionado y así se debía hacer, sin necesidad de que me califiquen de frívolo, de maltratador y lo peor de la sociedad", sentenciaba.

Se abre un circuito "preferente"

Dejando de lado la guerra política, la presidenta de Amama ha querido poner el foco en el problema recordando que en su asociación hay víctimas "de todos los partidos" y que no se fijan por tanto en la política para atender a las mujeres.

Tras solicitar que se proporcione "una respuesta personalizada" a todas las mujeres cuyos resultados de mamografías siguen 'perdidos', la Junta ha anunciado la puesta en marcha un "circuito preferente" para dar respuesta a las afectadas y ha puesto a disposición de las mujeres un buzón de contacto a través de la página web del Gobierno Andaluz para ir contestando a todas aquellas que estén pendientes de un resultado.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en una imagen de archivo. Alex Camara/Europa Press via Getty Images

La administración sanitaria ha prometido llamar en el plazo de una semana "a todas", concretamente unas 2.000 mujeres del total de población dentro de este programa de cribado, que son en torno a 1,3 millones de mujeres andaluzas.

La Asociación Española contra el Cáncer, por su parte ha mostrado su preocupación por los problemas surgidos con el programa de cribado y pone a disposición de las afectadas todos sus servicios de atención gratuita, apoyo y asesoramiento.

Las afectadas se pronuncian

Anabel Cano, una mujer afectada por los fallos en el programa de cribado, ha explicado que en su caso la llamaron para la mamografía que se hace a las mujeres de 50 años y que le dijeron que, si en 10 o 15 días no recibía ninguna comunicación (llamada o carta), significaba que "todo estaba bien".

"Al año me llamaron por una mamografía, pensando yo que era (una prueba) rutinaria, la miraron y ya se vio que era un cáncer", ha indicado esta mujer, a la que se le diagnosticó la enfermedad "con un año de retraso" y a la que en los próximos días tendrán finalmente que quitarle el pecho.

Como el caso de Anabel se extiende ya a más de medio centenar de mujeres, Amama ha pedido este jueves en su encuentro con la consejera de Salud, Rocío Hernández, que se depuren responsabilidades por todos los fallos detectados en un mes y ha anunciado que se está barajando una demanda judicial colectiva.