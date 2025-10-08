Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Quién es Rocío Hernández, la consejera de Sanidad de la Junta que ha dimitido por el escándalo de las mamografías
Juanma Moreno ha anunciado su dimisión este miércoles en una rueda de prensa extraordinaria. La médica tachó la situación de "alarmismo" y motivado por "intereses partidistas".

La consejera andaluza de Salud, Rocío Hernández en julio.Julio Muñoz VIA EFE

El escándalo en el sistema de detección del cáncer de mama se ha llevado por delante a la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández (Irun, Guipúzcoa, 54 años). Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del Ejecutivo andaluz, ha anunciado este miércoles a última hora de la tarde la dimisión en una comparecencia ante los medios de comunicación. En los últimos días, la consejera ha estado en el punto de mira por tachar la situación de "alarmismo" y cuestionar que se mueva por "intereses partidistas".

Hernández llegó a la consejería en julio de 2024. Un año y tres meses en los que se ha enfrentado a algunas situaciones inoportunas. Tal y como recoge el diario El País: los problemas que se han acumulado por las largas listas de espera, la imputación de tres gerentes del SAS por el supuesto abuso de contratos sanitarios de emergencia, el segundo brote del virus del Nilo que provocó 11 muertos el verano pasado, o las múltiples críticas de la oposición y de los sindicatos por el deterioro de la sanidad pública. 

Fue precisamente su dilatada experiencia en cargos de gestión y dirección en atención primaria lo que llevó a Moreno Bonilla decantarse por su perfil. Este miércoles, el presidente, a pesar de anunciar su dimisión, ha querido dedicarle unas palabras de agradecimiento. "Ella ha gestionado, como todos, con sus errores y aciertos, pero con una honestidad y una entrega fuera de cualquier duda", ha asegurado, además de añadir, que ha afrontado "una de las responsabilidades políticas más difíciles que hay en toda España".

De acuerdo a la información difundida por el periódico, Hernández es especializada en pediatría, por vocación, tal y como ha explicado en las entrevistas que ha concedido. Ha ocupado cargos de responsabilidad en los centros sevillanos de El Viso del Alcor y La Algaba, y además fue subdirectora médica del Hospital de la Mujer y el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. Fue nombrada directora gerente del Distrito Sanitario de Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte en marzo de 2019, pocos meses después de que Moreno llegara a la Junta y en junio de 2022 asumió la presidencia de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria.

El diario.es explica que la llegada de Hernández a la Consejería de Salud de la Junta fue una "jugada maestra" por parte de Moreno Bonilla, "como reconocieron más tarde sus adversarios políticos". Algunos de los adjetivos que se usan en el Parlamento para definirla: "fría", "seca", "impasible", "flemática" o "indiferente". De hecho, cuando estalló el escándalo de las mamografías y fue reprochada, la cámara andaluza redujo la situación a "tres casos puntuales (hay más de 2.000 mujeres afectadas)", y las acusó de alarmismo, cuestionando que actuarán movidas por "intereses partidistas". "Pueden decir que soy un témpano, que soy fría, no me importa", añadió.

