La población residente en España alcanza máximos históricos: cerca de los 50 millones

La población residente en España aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre de este año y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025, el valor máximo de la serie histórica que se inició en 1971, según la Estadística Continua de Población del INE publicada este martes.

El crecimiento poblacional se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero ya que el número de nacidos en España disminuyó con respecto al segundo trimestre del año.

De los 49,4 millones, 39.617.578 es población nacida en España (9.901 personas menos que el trimestre anterior) mientras que 9.825.266 son residentes en España nacidos en el extranjero, 115.389 más.