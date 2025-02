La población en riesgo de pobreza o exclusión social baja al 26% en 2024

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social ha descendido en 2024 hasta el 25,8% desde el 26,5% de 2023, según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida hechos públicos por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Las cifras se basan en la conocida como tasa AROPE, que mide la tasa de riesgo pobreza relativa, el porcentaje de población con carencia material y social severa y el porcentaje de población con baja intensidad en el empleo. Mientras la carencia material y social severa presentó la mayor mejora, los otros dos componentes alcanzaron los mejores datos desde los últimos 10 años.

Por grupos de edad, la tasa AROPE subió 0,4 puntos entre los menores de 16 años y bajó 0,6 de 16 a 64 años y 1,4 puntos entre los de 65 y más años.

Respecto a los ingresos medios, alcanzaron los 14.807 euros por persona, una cifra un 5,1% superior a la registrada el año precedente. No obstante, el 9,1% de la población ha manifestado llegar a fin de mes con "mucha dificultad", apenas 0,2 puntos inferiores a lo registrado el año anterior. El 35,8% no tuvo capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 33,4% de la población no pudo irse de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año, un 0,3 más que en 2023.

Las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas se dieron en Andalucía (35,6%), Castilla - La Mancha (34,2%) y Extremadura y Murcia (ambas un 32,4%). En el lado opuesto se situaron País Vasco (14,8%), Illes Balears (16,2%) y Navarra (18,3%).