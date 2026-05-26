What the...? De qué acusa la UDEF a las hijas de Zapatero y qué otros clientes ha tenido su empresa

Laura Rodríguez, hija del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, creó en 2019 junto a otro socio What the Fav, una agencia creativa ideada para "mejorar la comunicación visual de las empresas". Así se puede leer, al menos, en el breve texto que incluyen en su página web y también en alguno de los vídeos elaborados para sus redes sociales. "Una agencia creativa, joven y multidisciplinar", añaden.

En esas grabaciones, la empresa se jacta de haber trabajado para varios medios de comunicación importantes en nuestro país, como El Plural, La Razón o El Español, y también para otras compañías relevantes, como la tecnológica china Huawei o el grupo Agem. Y no les ha ido mal: aunque el primer año cerraron con unas pérdidas de unos 3.000 euros más, en los siguientes ejercicios los beneficios fueron notables.

El problema es que la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEF) cree que esta empresa dirigida por las hijas de Zapatero (Alba, la otra hija, se unió a ella en 2023) se convirtió en una "sociedad instrumental" para canalizar el dinero que el expresidente del Gobierno habría cobrado presuntamente a modo de "compensación" por interceder en las ayudas al rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

Una de las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero a su salida de la sede de su empresa tras el registro EFE

Pongámonos en situación. El expresidente del Gobierno, imputado ahora por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, está bajo investigación por haber obtenido presuntamente beneficios económicos "mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra". De hecho, se atribuye a Zapatero y a su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros en comisiones. ¿De qué manera? A través de empresas como Análisis Relevante, Gate Center o Thinking Heads, que abonaban diferentes cantidades por diferentes asesorías o trabajos tanto a Zapatero como a su entorno más directo, como son sus hijas.

Para muestra, un botón. En junio de 2020, What The Fav firmó un contrato con Análisis Relevante (una consultora cuyo administrador principal es Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y beneficiario de más de cinco millones de euros que Plus Ultra pagó a empresas controladas o vinculadas con él). Desde entonces, y hasta 2024, se estima que Análisis Relevante emitió facturas a favor de What the Fav por valor de más de 200.000 euros, siempre bajo el concepto genérico de “servicios de agencia”, sin entrar en detalle. Otras empresas relacionadas con Martínez, como Agropecuaria Lucena o Picashop SL, también contaron con algunos de estos servicios.

¿Y qué trabajo hacían para esas empresas? Según el auto del juez Calama, maquetaban y reenviaban informes dirigidos a una lista de clientes proporcionada por el propio expresidente, “sin aportar un valor técnico propio". La Policía, en su informe remitido al juez y al que ha tenido acceso El HuffPost, sostiene que esta actividad de la empresa habría permitido “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles” a través de la maquetación y distribución de informes fake.

Después entraría como cliente preferencial para las hijas de Zapatero otra empresa llamada 'Inteligencia Prospectiva S.L' y administrada por dos hermanos venezolanos. Una empresa sin actividad aparente pero que pagó a What The Fav 36.300 euros en 2021, 89.540 en 2022 y 217.800 tanto en 2023 como en 2024 pese a acumular importantes pérdidas.

Y luego está Gate Center, un think tank del que el expresidente preside su consejo asesor y que, a su vez, está gestionado por el grupo Thinking Heads—, que abonó en estos cinco últimos años 171.727 euros a la agencia de las hijas de Zapatero. Las aportaciones de todas estas empresas han supuesto más de un 70% del volumen total de negocio de What the Fav. Y parte de los beneficios han ido a parar a las cuentas de las hijas de Zapatero, en las que también figura como "autorizado" su padre. En concreto, la cuenta de Laura habría recibido 247.191,06 euros y la de Alba 199.904,25 euros.

Es decir, el juez considera que Zapatero y su entorno recibió todo ese dinero a través de los trabajos de asesoría del propio expresidente y el negocio de sus hijas, sin contar la sociedad off-shore que la trama presuntamente habría creado por orden del expresidente del Gobierno para cobrar el 1% del rescate de Plus Ultra.

La pasada semana, el juez autorizó el registro de la sede de What the Fav para intentar obtener pruebas. Sin embargo, las hijas de Zapatero no figuran por ahora como investigadas en el caso, aunque la asociación ultraderechista Hazte Oír, que ejerce de acusación popular en esta causa, ha pedido este lunes al juez su imputación, así como la de Sonsoles Espinosa, esposa y madre de las hijas del expresidente.