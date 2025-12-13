La UE da el visto bueno a que los pescadores del Mediterráneo puedan faenar 143 días en 2026

La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite a la flota española en el Mediterráneo mantener en 2026 los días de faena del presente año, 143 días, si aborda nuevas medidas de compensación.

Según ha admitido el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, en declaraciones tras el acuerdo logrado en la capital comunitaria, la conversación ha sido "más difícil" que en años anteriores debido a la base de negociación tan restrictiva que planteaba el Ejecutivo europeo. "Es un éxito evidente", ha dicho sobre el acuerdo alcanzado y sobre las medidas puestas en marcha por el sector.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024, unos 130 días, si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

Finalmente, el acuerdo establece que más allá de las puertas voladoras y las mallas aplicadas durante el presente año, se fija el cierre permanente de la actividad pesquera con arrastreros de gamba roja en aguas a profundidades inferiores a 600 metros. También establece un veto a la pesca de arrastre a profundidades inferiores a 800 metros.

"Finalizamos dos jornadas intensas de discusión en Bruselas. Hemos conseguido un buen resultado: 143 días de pesca para la flota del Mediterráneo sin medidas adicionales de selectividad", ha contado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en un vídeo que ha hecho público en la red social X.

Recortes en lenguado y abadejo

En el caso del Atlántico, España ha conseguido aliviar el recorte planteado por la Comisión Europea en especies como el lenguado del Cantábrico, del 28% propuesto al 9% final, mientras que el que el del golfo de Vizcaya se reducirá un 1%. Mismo escenario para el abadejo que sufre un recorte más leve del pedido por Bruselas, del 26% inicial se ha pactado un 13%.

Respecto a la merluza, la especie más emblemática y preciada de los caladeros ibéricos, España mantiene la cuota para el próximo año por lo que podrá pescar hasta 17.445 toneladas de esta especie, una cifra que Planas calificó de "magnífica" a su llegada a la reunión.

En el lado opuesto está la caballa, especie a la espera de acuerdos de reparto con estados costeros como Noruega. La UE siguiendo el consejo científicio pactó límites de captura provisionales para los primeros seis meses de 2026, del -70 %, mientas se logra un acuerdo. Debido a que la temporada de este pesca de esta especie no es hasta más adelante, los 27 aceptaron un recorte provisional del 90%.