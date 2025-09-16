Las 3 claves del discurso de Felipe VI en Egipto en plena ofensiva final israelí contra Gaza

Con la esperanza por bandera. Así se ha declarado Felipe VI en su viaje de estado a Egipto. No es un viaje más, se trata de un actor clave por su papel de mediación en Gaza y de un momento clave por llegar en los albores de la —previsible— ofensiva final de Israel en la Franja.

En el arranque de un viaje de cuatro días por Egipto y en su primera vez en el territorio, Felipe y Letizia han remarcado los lazos culturales, sociales y económicos entre España y el país norteafricano en un encuentro ante la comunidad española residente allí. No obstante, el grueso de su discurso ha virado sobre Gaza y la ansiada "paz".

Son varias las claves que deja el primer discurso del rey en Egipto, cuando todos los ojos miran a Ciudad de Gaza y al papel que pueda ejercer El Cairo tras casi dos años de continua mediación, aún más tras la 'retirada' de Catar en protesta por el ataque israelí.

La "utopía"

Para el jefe de Estado, la aspiración máxima debe ser la convivencia pacífica y la reconciliación en Oriente Próximo. Pese a las dificultades actuales, ha expresado su convicción de que estas ideas no deberían ser una "utopía" sino algo realizable pese al "brutal ataque" de Hamás contra Israel y la "total devastación de Gaza" que ha provocado la "respuesta" israelí.

Dirigiéndose a las autoridades egipcias y a la comunidad española en el país, el rey ha hecho énfasis en que "compartimos un anhelo que sostenemos con convicción: de convivencia pacífica, diálogo y reconciliación en Oriente Próximo que permita finalmente un entorno de estabilidad para el desarrollo de los pueblos con dignidad y justicia".

"De momento parece una utopía, pero debe ser posible y todos debemos contribuir a que así sea", ha reivindicado Felipe VI, para quien "el último episodio de este conflicto" desencadenado por el "brutal ataque terrorista" de Hamás del 7 de octubre de 2023 "ha extendido demasiado su sombra".

Respaldo a Egipto

"Nuestros países caminan juntos en la búsqueda de esa paz duradera y valiente, como se calificaba en aquellos años de esperanza en la década de los años 90 del pasado siglo.", ha reivindicado el Rey, reconociendo las labores de mediación de Egipto tanto para un posible alto el fuego como para la liberación de los rehenes israelíes aún en manos de Hamás.

En esa línea de apoyo a Egipto, ha remarcado que tanto la reina como él "somos conscientes de la gran incertidumbre que genera el complejo e inestable contexto regional y por eso queremos transmitiros nuestro apoyo y cercanía".

Ni "genocidio" ni "Israel"

A diferencia de lo expresado por Pedro Sánchez y el resto del Ejecutivo, el rey no ha querido utilizar la palabra 'genocido', en pleno debate mundial sobre su idoneidad o no para definir las acciones israelíes.

De hecho, el cuidado mensaje de Felipe VI tampoco ha hecho referencia expresa a Israel, hablando en cambio de "una respuesta" que provoca "incontables víctimas" y que "ha degenerado en una crisis humanitaria insoportable, el sufrimiento indecible de cientos de miles inocentes y en la total devastación de Gaza".