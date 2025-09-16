"Gaza arde": Israel multiplica sus ataques y sitúa los tanques a las puertas de la capital

La gran operación sobre la ciudad de Gaza prometida por Israel parece estar ya en marcha. A primera hora de este martes, el ministro de Defensa de Tel Aviv, Israel Katz, ha afirmado que "Gaza está arde", después de que durante toda la noche se hayan lanzado fuertes ataques durante la noche contra la capital.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacan con mano dura la infraestructura terrorista y sus soldados luchan con valentía para crear las condiciones necesarias para la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás", aseguró Katz, quien confirmó que los ataques no se limitan a la capital, sino a otros puntos del enclave costero palestino. El endurecimiento de los ataques afectó al campamento de refugiados de Shati, los de Tal al Hawa, Al Daraj, Al Maghribi o Al Sabra, Sheikh Radwan y en Al Karama. "No cejaremos en nuestro empeño y no daremos marcha atrás hasta que la misión se haya cumplido", avisó el ministro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que ha estado en la zona durante dos días, ha conversado con periodistas mientras salía de Israel hacia Qatar y ha sugerido que dicha ofensiva había comenzado, aunque sin dar detalles operativos. "Los israelíes han comenzado a operar allí. Así que creemos que tenemos muy poco tiempo para llegar a un acuerdo", ha manifestado el jefe de la diplomacia de Donald Trump. "Ya no tenemos meses, y probablemente tengamos días y quizás algunas semanas atrás", resume.

Los residentes palestinos están informando ya de fuertes ataques en toda la ciudad, tanto bombardeos como artillería, porque los tanques para la operación terrestre estarían a las puertas de la ciudad. La radio pública israelí habla, de hecho, de "movimientos terrestres", pese a que no hay confirmación oficial de ello. La Agencia EFE explica que, artillería aparte, se han lanzado en las últimas horas misiles y drones, así como de disparos desde helicópteros, mientras que el cielo de la capital gazatí se iluminó en numerosas ocasiones con bengalas del Ejército que llamaban a la evacuación total.

El diario The Jerusalem Post sostiene directamente: "Estalla la invasión de las FDI a la ciudad de Gaza mientras los palestinos informan de tanques en el corazón de la Franja". "Según informes palestinos, tanques de las FDI habían entrado en el corazón de la ciudad en escenas y niveles de guerra nunca antes vistos en el norte de Gaza en posiblemente dos años", expone. Sin embargo, los profesionales de EFE dentro de la franja detallan que "los tanques israelíes avanzaban y retrocedían progresivamente desde la periferia de la ciudad de Gaza para ir ganando terreno".

Después de semanas de crecientes ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza, incluido el derribo de un número cada vez mayor de edificios altos de varios pisos (residenciales y educativos), parece que el Ejército, finalmente, ha llegado al punto de inflexión para una invasión terrestre de mayor escala. Habrá que confirmarlo en las próximas horas.

Esta noche, un ataque alcanzó una casa en el oeste de la ciudad de Gaza, matando al menos a cinco palestinos, incluidos dos niños, según el hospital Shifa que recibió los cuerpos. Otro ataque impactó al menos tres casas en el suroeste de la ciudad, según informaron los residentes. Los médicos buscaban sobrevivientes entre los escombros. "Fue una noche muy dura", dijo a la agencia AP Radwan Hayder, un residente de la ciudad de Gaza que se refugia cerca del Hospital Shifa.

Palestinos se desplazan hacia el centro de Gaza en vehículos, carretas de caballos y a pie con sus escasas pertenencias, por la intensificación de los ataques de Israel, el 16 de septiembre de 2025. Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini / Anadolu via Getty Images

Tanto Netanyahu como Rubio dijeron este lunes que la única manera de poner fin al conflicto en Gaza es mediante la eliminación de Hamás y la liberación de los 48 rehenes restantes (alrededor de 20 se cree que están vivos), dejando de lado los llamamientos de un alto el fuego provisional en favor de un fin inmediato del conflicto, pero por las armas y con un coste humano para los palestinos incalculable en este momento. Se calcula que 30.000 de los civiles que estaban aún en Gaza ciudad han escapado al sur, tras la orden de evacuación dada por Israel la semana pasada, pero las ONG y agencias de la ONU calculaban en un millón esos residentes o refugiados, por lo que se teme que queden muchos inocentes que no se han movido, porque no pueden, porque no tienen medios o dinero, porque están heridos o enfermos, o por pura resistencia.

La relatora de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en los territorios ocupados, Francesca Albanese, remarcó anoche que el objetivo de la ofensiva en la ciudad de Gaza es hacerla inhabitable. "Este es el último trozo de Gaza que debe quedar inhabitable", denuncia.

¿Qué pasa con los rehenes?

Hamás ha dicho que sólo liberará a los rehenes restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza. Y al calor de los ataques de esta noche y las amenazas de EEUU, aseguró que la vida de los rehenes que aún mantiene en su poder es "plena responsabilidad" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza.

"Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años", expresó el partido-milicia en un comunicado divulgado en la madrugada de este martes.

Las familias de los secuestrados israelíes, en un comunicado, expresaron anoche su "profunda preocupación" por los ataques intensificados, afirmando que "podría ser la última para los rehenes". El Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos asume que, "tras 710 noches de cautiverio por terroristas, esta noche podría ser la última para los rehenes que apenas sobreviven, y nuestra última oportunidad de localizar y recuperar a los fallecidos para un entierro digno". La noche ha sido tensa ante la residencia de Netanyahu, en Jerusalén, donde ha habido concentraciones y algunos allegados han gritado tanto al primer ministro como a su esposa, Sara.

La guerra en Gaza comenzó cuando militantes liderados por este grupo irrumpieron en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestrando a 251. La mayoría de los retenidos han sido liberados desde entonces en ceses del fuego negociados en parte por Qatar y Egipto u otros acuerdos.

La ofensiva de represalia de Israel, iniciada de inmediato, ha matado al menos a 64.871 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. El ministerio afirma que aproximadamente la mitad de los muertos son mujeres y niños.

La mediación de Qatar, en juego

Además, el norteamericano Rubio ha expresado que aún espera que Qatar ayude en la mediación entre las partes, incluso tras el ataque de Israel a los negociadores palestinos en Doha, su capital, un ataque sin precedentes que dejó seis muertos. "Vamos a pedirle a Qatar que siga haciendo lo que ha hecho, y lo apreciamos mucho, es decir, desempeñar un papel constructivo para intentar poner fin a esto", dijo Rubio ya en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

"Obviamente, tienen que decidir si quieren hacerlo después de la semana pasada o no, pero queremos que sepan que si hay un país en el mundo que podría ayudar a poner fin a esto mediante una negociación, ese es Qatar", añadió.

Rubio dijo que su país trabajaría con Qatar para finalizar pronto un acuerdo de defensa, a pesar de la acción militar israelí de la semana pasada. Sigue siendo uno de sus socios principales en Oriente Medio.

El presidente Trump dijo ayer noche a los periodistas en Washington que el primer ministro Netanyahu "no volverá a atacar" Qatar. Al parecer, se lo garantizó pero no dijo si habían tenido alguna llamada tras el ataque. Sí se sabe que hablaron antes, que Tel Aviv informó de lo que iba a hacer.