Las cofradías de pescadores ven el acuerdo del Mediterráneo como un "éxito", pero consideran un "desastre" las cuotas del Atlántico

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), Basilio Otero, ha calificado este sábado como "un éxito" para la flota del Mediterráneo y "un absoluto desastre" para la del Cantábrico y del golfo de Cádiz el acuerdo de la Unión Europea (UE) sobre las posibilidades pesqueras para 2026.

Así ha valorado Otero, en declaraciones a Efe, el resultado de las negociaciones del Consejo de Ministros de la Pesca de la Unión Europea ha alcanzado esta madrugada en Bruselas sobre las cuotas y posibilidades de capturas para el año que viene. "En el Mediterráneo ha sido un éxito, teniendo en cuenta que partíamos de una propuesta de 9,6 días el mar, terminar la negociación con 143 para 2026, que fueron los días finales de este año", ha señalado.

Asimismo, ha valorado el "excelente trabajo por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y de Alimentación y de su equipo". Al respecto, ha explicado que, si hubiera salido adelante la propuesta de 9,6 jornadas en el mar, la flota mediterránea de arrastre hubiera estado abocada a su "desaparición, porque no hay ninguna actividad empresarial que pueda ser rentable" con esas condiciones.

Por el contrario, ha dicho que el resultado en el Cantábrico y otras aguas del Atlántico "ha sido un absoluto desastre", por el recorte a la mitad de las cuotas de cigala en el golfo de Cádiz. Además, ha lamentado el recorte del 40 % en la bacaladilla, del 18 % en el abadejo y del 70 % en xarda (caballa), aunque en esta última especie es una cuota provisional.

En estos casos, "artes de pesca como son el arrastre o el cerco lo van a pasar realmente mal porque son especies muy consumidas por ellos" y les proporcionan "una facturación importante en el año", según Otero, quien ha remarcado que la rebaja, sobre todo en caballa, "va a ser un absoluto desastre para el norte y el oeste de España". El responsable de las cofradías ha definido como un "muy mal Consejo" el resultado de la negociación para los pescadores del Cantábrico noroeste y del golfo de Cádiz.