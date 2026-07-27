Ester Muñoz acusa al Gobierno de usar el cambio climático "como mantra" en los incendios

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez y a la izquierda de utilizar el cambio climático como "mantra" para eludir responsabilidades y tapar su "mala gestión" en catástrofes, al tiempo que les ha reprochado sus pactos sobre los incendios con "soluciones ideológicas" que no pone "dinero encima de la mesa".

"Se utiliza como mantra el cambio climático para que no hablemos de la mala gestión del Gobierno y de lo que no hacen ni de lo que dejan de hacer", ha afirmado la dirigente 'popular' en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, en la que también ha criticado al Ejecutivo por no haber hecho "nada" para modernizar los hidroaviones o dedicar "solo el 1%" de los Fondos Next Generation a la prevención y extinción de incendios, por ejemplo.

La portavoz parlamentaria del PP también ha reprochado al Gobierno que necesite la "polarización" y "que todo sea un lodazal" para "intentar sobrevivir y mantenerse en el poder". En concreto, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de "inflamar el debate público" con una "ignorancia supina" tras cargar contra la Comunidad de Madrid por recortar impuestos y luego reclamar a la Unidad Militar de Emergencias para apagar los incendios.

"La UME no es del Gobierno, es de todos los españoles y las pagamos con todos nuestros impuestos", ha recordado Muñoz, que también ha indicado que los servicios de emergencias trabajan ateniendo cuestiones "meramente técnicas".

"Cuando un ministro, que no ha estado ni ha dirigido un incendio, ni ha estado en una emergencia o dirigido un operativo técnico en su vida, hace declaraciones de esta naturaleza única y exclusivamente como bomba política para luchar contra un rival político, es absolutamente terrible", ha zanjado la dirigente del PP.

Muñoz ha cargado contra la "demagogia" e "irresponsabilidad" del Gobierno "cuando los ciudadanos en estos momentos lo que quieren es, aunque sea por 30 segundos, vernos unidos, no políticamente, pero sí en la gestión y técnicamente".

Preguntada por si hay que replantearse la UME, Muñoz ha abogado por esperar a que finalicen los incendios para hacer una "gestión de las lecciones aprendidas", de cara especialmente a los siguientes veranos. "Entonces, ¿hay que agrandar la UME? Estudiémoslo. ¿Hay que darles más capacidades? Estudiémoslo", ha planteado.

Así, ha propuesto "reordenar lo que tenemos" con una "planificación seria, responsable y con dinero encima de la mesa". Según ha explicado, "no es lo mismo el coste económico de la prevención en una comunidad autónoma como Castilla y León, que tiene la mayor masa forestal de toda España, que en una provincia o en una comunidad que sea mucho más pequeña". "Esto también hay que hablarlo", ha abundado.

En este contexto, ha recordado que el PP le propuso al Ejecutivo una reunión con todos los presidentes autonómicos "para hablar de cómo vamos a gestionar y cómo vamos a financiar toda esta prevención". "Pero el Gobierno no quiere hablar de eso", ha insistido, para añadir después que son los socios de Pedro Sánchez los que "no quieren oír hablar de gestionar comúnmente" para evitar incendios.

Dicho esto, Muñoz ha afeado las soluciones del Gobierno que, en opinión del PP, "no son eficientes porque lo que plantea es todo ideológico" y "no pone dinero encima de la mesa". "No habla de prevención estructural, no habla de gestionar mejor el monte ni de reformar, por ejemplo, la ley de Montes para mejorar el aprovechamiento forestal, para que sea más fácil simplificar la carga burocrática", ha dicho.

A su juicio, el "problema es que la izquierda confunde conservación con inacción" mientras que el PP propone sobre todo "financiación" de cara a "incrementar la prevención a través de tratamientos cervicales" o apostando "planes locales de prevención con anillos perimetrales de protección". "Todo lo que propone el Gobierno no lleva ni un solo euro de financiación detrás", ha insistido.