El juez Calama decide que el PP dirija las acusaciones particulares del 'caso Plus Ultra'

Imagen de archivo de la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, y el líder popular, Núñez Feijóo; en el Congreso.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado que sea el PP quien ejerza la dirección letrada de las acusaciones populares personadas en el denominado caso Plus Ultra, en el que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está citado como investigado el 17 y el 18 de junio.

De las ocho acusaciones populares personadas, entre las que también está Vox, Calama considera que el PP "presenta una más relevante implantación institucional, que evidencia una mayor capacidad de proyección del interés general en el marco del proceso penal, lo que refuerza la idoneidad de su designación como titular de la representación y dirección letrada conjunta".

Además de PP y Vox, el juez ha aceptado a Hazte Oír, el colectivo Manos Limpias, los partidos Ciudadanos e Iustitia Europa, la organización Liberum y el particular Borja Fernández. También lo intentó el exjuez Fernando Presencia, investigado en otra causa de la Audiencia Nacional, si bien el magistrado lo desestimó.

Bajo la batuta del PP

En el auto en el que agrupa a todos ellos bajo la batuta del PP, conocido este viernes, el juez justifica que esta es la "solución que mejor se acomoda a los principios de ordenación procesal y a la finalidad propia de la institución de la acusación popular".

Esta fórmula es la que también adoptó el Tribunal Supremo en la causa sobre el presunto amaño de contratos de mascarillas por la que juzgó al exministro José Luis Ábalos, en la que el PP también era quien dirigía al resto de acusaciones y quien intervino en el juicio en nombre de todas.

Normalmente, el criterio establecido por el Tribunal Supremo es el de priorizar a la primera acusación que se personó, que en este caso sería Vox. Sin embargo, Calama aclara que no fue una personación válida porque carecía de "los requisitos procesales indispensables", en concreto, un apoderamiento.

La segunda fue el PP, apenas unos instantes después, y sí cumplía las exigencias legales, según el juez, que considera que "la primera comparecencia procesalmente idónea y eficaz fue la realizada" por el Partido Popular, lo que "justificaría por sí solo la atribución a la misma de la representación unificada de las acusaciones populares".

"Mayor representatividad institucional y social"

Para Calama además, resulta razonable considerar "la mayor representatividad institucional y social de las entidades" personadas, como manifestación de su capacidad para "vehicular el interés general".

"Tal representatividad no puede anudarse a consideraciones de naturaleza ideológica o de oportunidad política, vedadas al ámbito jurisdiccional, sino que ha de reconducirse a parámetros objetivos, entre los que destaca de manera singular la presencia en las Cortes Generales, en tanto expresión de la legitimación democrática derivada del sufragio ciudadano", concluye Calama.

El juez investiga en el caso Plus Ultra a una presunta trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea, principalmente para la consecución de la ayuda pública de 53 millones de euros en 2021, en cuyo "vértice" sitúa a Zapatero.