Le rechazan la paternidad de su hijo biológico y nombran a un hombre muerto hace años como padre del bebé

Jenni Ahola y Juuso Kiili, un matrimonio de Turku (Finlandia), esperaban con mucha alegría a su primer hijo en otoño del año pasado.

Sin embargo, una vez que nació, las autoridades del país no aceptaron el reconocimiento de la paternidad de Juuso Kiili. Le dijeron que oficialmente no era el padre del niño que acababa de tener con su novia. El marido ruso de Ahola, fallecido en 2019, figuraba en el sistema de información de la población como el verdadero padre del niño.

¿Por qué se ha dado esta paradoja? La profesora adjunta de derecho de familia Sanna Mustasaari, de la Universidad del Este de Finlandia, dice que el caso es raro, pero no del todo excepcional. Según la Ley de paternidad de Finlandia, el padre de un niño nacido dentro del matrimonio es automáticamente el marido de la mujer que dio a luz.

Jenni Ahola se casó con un ciudadano ruso en Finlandia en 2017. La pareja pronto se separó y el hombre regresó a Rusia, donde murió en 2019. La mujer pensó que la muerte del marido automáticamente llegaría al registro de las autoridades finlandesas y el matrimonio se disolvería. Esto habría sucedido si el hombre hubiera muerto en Finlandia, pero no en Rusia.

Tras nacer su bebé, Jenni ha conocido que tiene que obtener el certificado de defunción del hombre y entregarlo a la Agencia de Información Digital y Poblacional para proceder a la disolución del matrimonio.

Dado que la agencia no ha recibido el certificado de defunción del hombtre ruso, éste sigue vivo y casado con Ahola, según el sistema de información demográfica finlandés. Por tanto, sobre el papel, es el padre del hijo de Jenni Ahola y Juuso Kiili.

Además, según la misma Ley de paternidad, la paternidad del padre biológico no puede confirmarse ni siquiera mediante una prueba de ADN, a menos que la madre del niño y su marido estén de acuerdo con el reconocimiento. Como el hombre no está vivo, no se puede obtener su aprobación para el asunto.

Obtener el certificado de defunción no está siendo fácil. Los familiares del hombre ruso no le facilitan el documento que acredita el fallecimiento. "Me dijeron que no les molestara, porque no querían problemas", ha asegurado la mujer a la cadena pública YLE. De momento, legalmente, su bebé es hijo de un hombre muerto.