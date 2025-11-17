Leire Díez detalla dos reuniones con Cerdán "como periodista" y se desliga del PSOE: claves de su testimonio ante el juez

Leire Díez ha reconocido este lunes ante el juez que se reunió "dos veces" con el exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, pero que lo hizo en calidad de "periodista" y se desliga del PSOE. Así lo ha asegurado en su declaración como investigada y en respuesta únicamente al propio juez, a la fiscal y a su abogada.

La que fuera militante del PSOE, acusada de operar como 'fontanera' del partido, ha declarado en la causa contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho. En su turno ha defendido no reconocer los audios donde se le escucha, presuntamente, ofrecer favores a cambio de información comprometedora sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción.

En relación a su posible vinculación con altos cargos del PSOE, Leire Díez ha negado cualquier relación con Santos Cerdán más allá de esos encuentros, ocurridos en 2024 y bajo la alegación de que conocía de documentación del caso Villarejo contra el PSOE. Igualmente ha rechazado tener contacto con Pedro Sánchez, más allá de coincidir en algún mitin.

Sobrelos audios incorporados a la causa, Díez ha sostenido que están manipulados y ha incidido en su petición de que se declaren nulas las grabaciones aportadas por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión que tuvo con Díez y en la que se la presentarse como "la persona del PSOE" y la "mano derecha" de Cerdán, reclamo rechazado por el juez este lunes. En ellas y en otra efectuada en el despacho del abogado Jacobo Teijelo, aparecería Díez ofreciendo favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información sobre cargos de la UCO.

El juez Arturo Zamarriego, titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, sospecha que la exmilitante socialista "lidera" una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados, para "recabar información comprometida o irregular" con el fin de "anular o malbaratar" investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", según un auto.

Como recoge Europa Press, la causa nace de varias denuncias contra Leire Díez tras conocerse los audios en los que se la escucha ofrecer favores a Hamlym a cambio de información sensible. Además, el juez Zamarriego acabó incorporando las denuncias presentadas por los fiscales Stampa y José Grinda, que denunciaron un presunto intento de soborno por parte de los investigados.

Según una grabación aportada por el fiscal Stampa y recogida por Europa Press, Díez mantuvo una reunión con él el pasado 7 de mayo en busca de información sensible junto a Pérez Dolset y el empresario Luis del Rivero, en la que la exmilitante se presentó como "mano derecha" de Cerdán y como "la persona que ha puesto el PSOE". "Yo traslado luego", ha asegurado, en lo que consideró un encuentro "estrictamente confidencial". "Es una reunión que se queda aquí, pero digamos que yo soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", ha añadido.

Y Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, "el presidente ya dijo que se limpie todo", "sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera. Y la politización del sistema judicial", dijo.

Ambos aseguraron a Stampa que tanto Sánchez como el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, serían informados del encuentro. "Lo sabrán", garantizó, si bien este lunes Díez ha negado tal extremo ante el juez Zamarriego.