Lobato exige a Ayuso que se disculpe tras insultar a Pedro Sánchez: "Se ha pasado tres pueblos"

Europa Press via Getty Images

La cosa no ha quedado en el olvido y la tensión ha ido en aumento en el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves. El "hijo de puta" que Isabel Díaz Ayuso soltó desde la tribuna de invitados contra Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados ha salido a la palestra en la Asamblea de Madrid y Juan Lobato ha sido el que lo ha recordado, respondiendo de una forma contundente.

El líder del PSOE-M ha sido muy duro con la presidenta de la Comunidad de Madrid le ha exigido que pida disculpas porque "se está pasando tres pueblos". "Lo único que puede hacer usted aquí es pedir perdón al presidente del Gobierno. ¿Se cree que hay mucho camino entre mentar a la madre de alguien e incentivar a que haya agresiones físicas?", ha cuestionado.

Lobato ha detallado que "se imagina a unos padres diciéndole a su hija que ese insulto es lo mínimo que se merecía". "Yo no quiero que millones de niños vean lo que se vio en la televisión. Por eso le digo que vamos a dar la cara para echarla a usted, a sus insultos y a su falta de respeto en 2027", ha añadido.

"Si usted quiere sustituir a Feijóo, vaya de cara, tenga valentía y dígaselo a él. Ni España se rompe ni está en riesgo la democracia. Usted habla de dictadura de España un día y, al día siguiente, está reformando por la puerta de atrás 15 leyes", ha defendido.

Lobato ha justificado que "lo que se rompe en Madrid" cuando "usted permite que vuelva a haber armarios de la discriminación". "Hoy habrá un nuevo Gobierno y me alegro de que PP y Vox estén en la calle, porque con insultos como los suyos, no vamos a ninguna parte", ha razonado.

"Dije 'me gusta la fruta'"

Ayuso, lejos de pedir perdón, no ha dudado en bromar y retomar las justificaciones que se habían dado en un primer momento desde su Gabinete, asegurando que no era "hijo de puta", sino "me gusta la fruta".

"El presidente del Gobierno, con todo el abuso del poder, usó la tribuna de oradores para difamar a un presidente autonómico y a mi familia. A lo mejor ustedes, que tragan con todo, les da igual, yo, para mis adentros, lo dije, "me gusta la fruta". Si yo en esa tribuna de oradores, insulto a su familia, entendería que dijera, por abajo, que "me gusta la fruta'", se ha burlado.

Ayuso se ha burlado y ha ironizado con que "la señora García me dijo 'mongola' y yo creo que dijo 'me mola'". "El señor Padilla dijo 'facha' y yo entendí 'qué pacha'", ha razonado.

"Desde que tienen esa vocación nacional. El pueblo de Madrid me acaba de dar mayoría absoluta. En un lado del muro estamos todos los fascistas, jueces, fiscales, funcionarios, expolíticos del PSOE. Y, en el otro lado, están ustedes. Todo el mundo es fascista menos el presidente del Gobierno", ha expuesto.

A Ossorio le parecieron mal las palabras de Sánchez

La tensión ha ido en aumento y, tras las palabras de Mónica García, el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, no sólo ha llamado al orden a Mónica García, sino que también ha mostrado su malestar por que la Presidencia del Congreso no hiciera lo mismo con Pedro Sánchez.

"Si a mí me apareció mal que no se le reprendiera al presidente del Gobierno por atribuir un delito a una persona que ha sido declarada inocente por la Fiscalía española y europea, tengo que ser consecuente conmigo mismo y, por tanto, le llamo al orden", ha defendido.

"Ha dicho 'una mordedura a su hermano' y que 'le gusta meter la mano en la caja'. Yo puedo pedirle a la señora García que lo retire. No, pues entonces le llamo al orden por primera vez", ha señalado, mientras la bancada de la izquierda se ha mostrado indignada.