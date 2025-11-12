Los agentes afirman que se llevaron más información de la autorizada en el registro del fiscal alegando que era imposible filtrar antes de copiar

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, el 5 de noviembre de 2025, en Madrid, España.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reconocido en la quinta jornada que en los registros del despacho del fiscal general del Estado se llevaron más información de la autorizada por el juez, alegando que no podían filtrarla antes de copiarla.

Así lo han confirmado los ocho agentes que participaron en los registros ordenados por el magistrado instructor Ángel Hurtado, que se realizaron de forma simultánea y que duraron más de diez horas en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el pasado 30 de octubre de 2024.

Según han podido explicar a las preguntas de las acusaciones, el copiado se hizo así porque era imposible copiar la información parcialmente basándose en ese límite temporal, si bien algunos han afirmado que el cribado se hizo de forma posterior, a la hora de seleccionar y recopilar la información.

En total, los agentes copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal. Sin embargo, en el caso del ordenador sí que seleccionaron algunos archivos, aunque no se ha especificado si limitados en ese marco temporal o no.

