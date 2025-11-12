Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Los agentes afirman que se llevaron más información de la autorizada en el registro del fiscal alegando que era imposible filtrar antes de copiar
Los agentes afirman que se llevaron más información de la autorizada en el registro del fiscal alegando que era imposible filtrar antes de copiar

En total, según afirma la defensa, se llevaron datos de "7 meses y 22 dias de información", así como un móvil con información desde 2018. Sin embargo, el auto fijaba el límite temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo el segundo día del juicio contra el fiscal general del Estado, el 5 de noviembre de 2025, en Madrid, España.Europa Press via Getty Images

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han reconocido en la quinta jornada que en los registros del despacho del fiscal general del Estado se llevaron más información de la autorizada por el juez, alegando que no podían filtrarla antes de copiarla. 

Así lo han confirmado los ocho agentes que participaron en los registros ordenados por el magistrado instructor Ángel Hurtado, que se realizaron de forma simultánea y que duraron más de diez horas en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el pasado 30 de octubre de 2024. 

Según han podido explicar a las preguntas de las acusaciones, el copiado se hizo así porque era imposible copiar la información parcialmente basándose en ese límite temporal, si bien algunos han afirmado que el cribado se hizo de forma posterior, a la hora de seleccionar y recopilar la información. 

En total, los agentes copiaron el contenido de dos teléfonos móviles, un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal. Sin embargo, en el caso del ordenador sí que seleccionaron algunos archivos, aunque no se ha especificado si limitados en ese marco temporal o no. 

-Noticia en ampliación- 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

