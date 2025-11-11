Los miembros de Sumar en la Mesa del Congreso plantarán al rey Felipe VI en el acto sobre los 50 años de la monarquía

Los dos representantes de Sumar en la Mesa del Congreso, la vicepresidenta Esther Gil y el secretario primero Gerardo Pisarello, no asistirán al acto de conmemoración de los 50 años de la monarquía que tendrá lugar el próximo 21 de noviembre en la Cámara Baja y que presidirá el rey Felipe VI.

Pisarello ha avanzado su determinación esta mañana en rueda de prensa. "Seguimos sin conocer toda la verdad sobre el 23F y seguimos sin que se haya responsabilizado a Juan Carlos I de Borbón por todas las tropelías de las que se le acusa. Por lo tanto, nosotros no podemos avalar ese resultado parcial. Nos parece absolutamente lamentable que se haya hecho coincidir el 50 aniversario del fin de la muerte de Franco con este acto que no compartimos de ninguna manera", ha señalado.

Para el secretario primero de la Mesa del Congreso, es "inadmisible" que durante estos últimos 50 años la monarquía no se haya desvinculado del franquismo, incidiendo en que fue la dictadura de Francisco Franco la que decidió restablecer la institución.

Durante su comparecencia, ha explicado que dentro del grupo parlamentario plurinacional le consta que esta decisión de no asistir al acto de efeméride de la Casa Real comprende a los dos miembros de Sumar en la Mesa del Congreso.

En concreto, el Congreso ha organizado para ese 21 de noviembre el coloquio "50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia", al que asistirán los reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

El evento, que se celebrará en la Sala Constitucional de la Cámara Baja, estará moderado por los periodistas Fernando Ónega e Iñaki Gabilondo y contará con la participación de Miquel Roca y Miguel Herrero, "padres vivos" de la Constitución, así como de la académica Adela Cortina y de la presidenta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut.