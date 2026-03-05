Catar evacúa viviendas cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha mientras Washington inicia vuelos para sacar a sus ciudadanos de Oriente Medio

Cielo de Catar durante el bombardeo de Irán sobre la base estadounidense de Doha

La escalada del conflicto en Oriente Medio sigue ampliando su impacto sobre objetivos diplomáticos y civiles. El Gobierno de Catar anunció este jueves la evacuación de los residentes que viven cerca de la embajada de Estados Unidos en Doha, una medida preventiva adoptada tras los ataques registrados contra delegaciones estadounidenses en varios países del Golfo.

El Ministerio del Interior catarí informó en un comunicado publicado en la red social X de que la decisión se tomó "en el marco de mantener la seguridad pública". Según explicó, las autoridades están trasladando a los vecinos de la zona como "medida preventiva temporal".

"Se les ha proporcionado alojamiento adecuado como parte de las medidas preventivas necesarias", añadió el mensaje oficial.

La decisión se produce después de que varias sedes diplomáticas de Estados Unidos hayan sido atacadas en los últimos días en diferentes puntos de la región, en el contexto de la escalada entre Washington, Israel e Irán.

El lunes, la embajada estadounidense en Riad fue alcanzada por dos drones, que provocaron un pequeño incendio y daños materiales menores en el edificio, aunque sin causar víctimas, según confirmaron las autoridades saudíes.

Un día más tarde, un nuevo ataque tuvo lugar en Emiratos Árabes Unidos, cuando un dron impactó en los alrededores del consulado estadounidense en Dubái, generando otro incendio sin heridos.

Washington acelera la evacuación de sus ciudadanos

En paralelo al aumento de la tensión, Estados Unidos ha comenzado a evacuar a sus ciudadanos presentes en la región.

El Departamento de Estado informó este miércoles de que el primer vuelo fletado por la Administración del presidente Donald Trump ya ha salido de Oriente Medio con un grupo de estadounidenses que se encontraban en distintos países de la zona.

Las autoridades estadounidenses no precisaron el aeropuerto de salida, aunque confirmaron que se preparan más vuelos para evacuar a miles de ciudadanos en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudí o Israel. La salida del primer avión llega después de que la Casa Blanca recibiera fuertes críticas por la lentitud en activar el plan de evacuación.

El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió el martes ante el Senado que las operaciones estaban sufriendo retrasos debido al cierre de aeropuertos y espacios aéreos en varios países del Golfo, provocado por los constantes ataques con drones y misiles en la región.

Ya el lunes, Washington había emitido una alerta urgente recomendando a sus ciudadanos abandonar hasta doce territorios de Oriente Medio mientras todavía existieran vuelos comerciales disponibles.

La advertencia llegó apenas tres días después del inicio de la operación militar bautizada como ‘Furia Épica’, que desencadenó la actual escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán y que ha convertido a buena parte del Golfo en un escenario de creciente tensión diplomática y militar.