Un extranjero flipa con este vídeo de un autobús en Barcelona: un servicio básico que fuera de España no es tan habitual ver

"Este es un servicio de autobús en España".

Alfredo Pascual
Algo tan sencillo como una rampa desplegándose desde un autobús urbano y que permita a personas con sillas de rueda u otros tipos de problemas de movilidad a acceder a él para hacer un viaje urbano es lo que se ha hecho viral. 

En las últimas horas, ha sido el tuitero James Lucas, conocido como @JamesLucasIT y con más de 700.000 seguidores en su perfil de esta red social, el que ha recuperado un vídeo de una persona en silla de ruedas subiéndose a un autobús en Barcelona. 

"Este es un servicio de autobús en España", ha escrito el tuitero, cuyo mensaje se ha hecho muy viral con más de 720.000 reproducciones, 11.000 me gusta y más de un millar de compartidos.

Entre las respuestas también se ha visto una que ha tenido cierto alcance, que ha sido la de la cuenta @batracio_fc con la que ha mostrado el vídeo de una extranjera que llegaba a Madrid y que se movía por la ciudad en silla de ruedas gracias a este servicio que hay en los autobuses. 

"Es raro encontrar una ciudad española que no tenga esos autobuses urbanos", ha reflexionado este perfil.

Repercusión en X

A pesar de que esto en España esté muy normalizado, se puede comprobar como en muchos países no, y las personas con problemas de movilidad tienen mucho más difícil desplazarse por la ciudad. Estas son algunas respuestas que se han visto:

  • "Y en Málaga y cualquier ciudad normal también. España es la hostia."
  • "Imaginaos como deben ser los servicios públicos en otros países para que la gente esté flipando con esto".
  • "Estadounidenses alucinando con este video. ¿Qué tiene de especial?".
  • "Están los yankis descubriendo cosas que existen más allá de su iuesei iuesei y, claro, flipan".
  • "Me meo, ¿esto no es algo normal y básico?".
  • "Me hace gracia la gente de otros países sorprendidos de los servicios aquí, o de las persianas, o de los camiones basureros vascos...".
Alfredo Pascual
