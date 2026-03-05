Un extranjero flipa con este vídeo de un autobús en Barcelona: un servicio básico que fuera de España no es tan habitual ver

Algo tan sencillo como una rampa desplegándose desde un autobús urbano y que permita a personas con sillas de rueda u otros tipos de problemas de movilidad a acceder a él para hacer un viaje urbano es lo que se ha hecho viral.

En las últimas horas, ha sido el tuitero James Lucas, conocido como @JamesLucasIT y con más de 700.000 seguidores en su perfil de esta red social, el que ha recuperado un vídeo de una persona en silla de ruedas subiéndose a un autobús en Barcelona.

"Este es un servicio de autobús en España", ha escrito el tuitero, cuyo mensaje se ha hecho muy viral con más de 720.000 reproducciones, 11.000 me gusta y más de un millar de compartidos.

Entre las respuestas también se ha visto una que ha tenido cierto alcance, que ha sido la de la cuenta @batracio_fc con la que ha mostrado el vídeo de una extranjera que llegaba a Madrid y que se movía por la ciudad en silla de ruedas gracias a este servicio que hay en los autobuses.

"Es raro encontrar una ciudad española que no tenga esos autobuses urbanos", ha reflexionado este perfil.

Repercusión en X

A pesar de que esto en España esté muy normalizado, se puede comprobar como en muchos países no, y las personas con problemas de movilidad tienen mucho más difícil desplazarse por la ciudad. Estas son algunas respuestas que se han visto: