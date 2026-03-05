Un extranjero flipa con este vídeo de un autobús en Barcelona: un servicio básico que fuera de España no es tan habitual ver
"Este es un servicio de autobús en España".
Algo tan sencillo como una rampa desplegándose desde un autobús urbano y que permita a personas con sillas de rueda u otros tipos de problemas de movilidad a acceder a él para hacer un viaje urbano es lo que se ha hecho viral.
En las últimas horas, ha sido el tuitero James Lucas, conocido como @JamesLucasIT y con más de 700.000 seguidores en su perfil de esta red social, el que ha recuperado un vídeo de una persona en silla de ruedas subiéndose a un autobús en Barcelona.
"Este es un servicio de autobús en España", ha escrito el tuitero, cuyo mensaje se ha hecho muy viral con más de 720.000 reproducciones, 11.000 me gusta y más de un millar de compartidos.
Entre las respuestas también se ha visto una que ha tenido cierto alcance, que ha sido la de la cuenta @batracio_fc con la que ha mostrado el vídeo de una extranjera que llegaba a Madrid y que se movía por la ciudad en silla de ruedas gracias a este servicio que hay en los autobuses.
"Es raro encontrar una ciudad española que no tenga esos autobuses urbanos", ha reflexionado este perfil.
Repercusión en X
A pesar de que esto en España esté muy normalizado, se puede comprobar como en muchos países no, y las personas con problemas de movilidad tienen mucho más difícil desplazarse por la ciudad. Estas son algunas respuestas que se han visto:
- "Y en Málaga y cualquier ciudad normal también. España es la hostia."
- "Imaginaos como deben ser los servicios públicos en otros países para que la gente esté flipando con esto".
- "Estadounidenses alucinando con este video. ¿Qué tiene de especial?".
- "Están los yankis descubriendo cosas que existen más allá de su iuesei iuesei y, claro, flipan".
- "Me meo, ¿esto no es algo normal y básico?".
- "Me hace gracia la gente de otros países sorprendidos de los servicios aquí, o de las persianas, o de los camiones basureros vascos...".