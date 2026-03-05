Soy técnica en nutrición y éstos son los huevos rellenos que preparo

Si hay un plato que reina en las mesas de España, es el huevo relleno. Es el rey de los aperitivos, el salvavidas de los táper, además, y ese clásico que nunca falla cuando necesitas una cena rápida. Lo apunta la técnica en Nutrición y Dietética Ana Luzón, quien añade que, "a pesar de ser un básico, solemos mirarlo con cierto recelo: ¿Será demasiado pesado? ¿Lleva demasiada mayonesa? ¿Es realmente una opción saludable?". Así que su idea es "romper esos mitos": "Vamos a darle una vuelta de tuerca para que, además de estar de vicio, se convierta en un aliado estratégico, especialmente si estás en plena perimenopausia o menopausia".

Lo primero es desmontar el mito, es decir, responder a la pregunta: ¿Qué hay de malo en el huevo relleno clásico? "Los huevos rellenos de toda la vida (atún y mayonesa) son, en esencia, una joya nutricional, pero su fama depende de la compañía que se elija para ellos", responde Luzón.

Además, esta experta destaca que este alimento aporta "proteína y vitaminas de verdad": "El huevo y el atún aportan proteínas de alta calidad nutricional. Aportan todos los aminoácidos que tus músculos necesitan y vitaminas clave como la D, la B12 y la colina, que es fundamental para que tu cerebro rinda al 100%".

En cuanto al dilema de la mayonesa, esta técnica en dietética afirma: "La mayonesa no es el enemigo; lo es la calidad de su aceite". "La mayoría de las industriales usan aceites refinados poco interesantes. Sin embargo, si haces una mayonesa casera con Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), transformas el plato en una fuente de grasas cardiosaludables y polifenoles. Es, literalmente, oro líquido", aclara Luzón. También hay que destacar, añade, que "el contexto manda", es decir, que "comerte tres huevos rellenos con una ensalada generosa o un gazpacho es un almuerzo brillante".

Ademas, este alimento es un upgrade para la salud hormonal, prosigue esta especialista. "Al llegar a la perimenopausia, el cuerpo empieza a pedir otras cosas, más mimo para los huesos, protección para el corazón y herramientas para combatir la inflamación. Y podemos hacer el huevo relleno aún más nutritivo sin renunciar al placer", afirma Ana Luzón." Aunque solemos tirar de atún, las sardinillas en conserva aportan ese extra de calcio y Omega-3 que marca la diferencia en este momento. Al machacarlas con su espina (que ni notarás en la mezcla), consigues un chute de calcio que tus huesos agradecerán enormemente. Además, su aporte de Omega-3 es superior, algo vital para cuidar el ánimo y la salud cardiovascular", recuerda.

Además, para lograr esa textura untuosa sin depender solo del aceite, dice Luzón que su mezcla favorita es: "Yogur griego natural con un chorrito de AOVE y con un toque de mostaza de Dijon. El yogur añade calcio y probióticos (esenciales cuando las digestiones se vuelven más lentas), mientras que la mostaza le da ese punch que te hará olvidar la mayonesa de bote".

Añadir una pizca de cúrcuma y pimienta negra al relleno no es solo por estética, explica también esta técnica en dietética. "La pimienta actúa como una 'llave' que permite a tu cuerpo aprovechar las propiedades antiinflamatorias de la cúrcuma. En una etapa donde es común sentir rigidez articular, integrar este dúo en tus platos ayuda a modular la inflamación de forma natural y acumulativa. No dejes los huevos 'huérfanos' en el plato". Como consejo adicional, añade Luzón: Sírvelos sobre una cama de canónigos o rúcula; sus hojas verdes tienen vitamina K, que ayuda a que ese calcio de las sardinas vaya directo a tus huesos".

En conclusión, insiste esta experta, "comer sano no consiste en quitar ingredientes, sino en elegir versiones que trabajen a tu favor". "Un huevo relleno puede ser un simple aperitivo de bar o tu mejor herramienta de salud hormonal. La diferencia está en el cariño que le pongas a los ingredientes", recuerda.

*Ana Luzón es técnica en nutrición y defensora de una alimentación realista, alejada de dogmas y dietas restrictivas. Su enfoque se centra en ayudar a las personas a reconectar con sus señales de hambre y saciedad, integrando la salud física con el bienestar emocional y el contexto de la vida actual. Más información en www.analuzonsalud.es y en Instagram @analuzonsalud.