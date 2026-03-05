Quién es Abbey Yung y por qué su rutina capilar de once pasos se ha hecho viral

Las rutinas de belleza de diez pasos inspiradas en el skincare coreano ya son habituales para muchas mujeres que han incorporado una decena de productos a su rotación, pero ahora TikTok también está popularizando llevar esa misma idea al cuidado capilar.

En los últimos años se ha producido lo que se ha bautizado como la skinificación del pelo, es decir, trasladar el mimo del cuidado facial a la melena y el cuero cabelludo. En este contextos, perfiles de redes sociales como el de la tricóloga Abbey Yung están subiendo como la espuma gracias a sus consejos y recomendaciones.

La influencer de belleza estadounidense, formada en tricología, ha conseguido hacerse un hueco en redes y atesora 2,8 millones en TikTok. Su impacto se debe en gran parte a la viralización de su rutina capilar de once pasos, bautizada como el Método Abbey Yung.

¿En qué consiste este método? En once pasos concretos que se dividen en cuidado diario o semanal para los que Yung recomienda productos concretos.

Tratamiento reparador prelavado. La tricóloga recomienda aplicarlo al menos diez minutos antes de lavarse al pelo y hacerlo una o dos veces por semana. Tratamiento con aceite prelavado. Yung aconseja incluir este producto en la rutina si tienes pelo con tendencia a secarse o enredarse, aplicándolo 20 minutos antes del lavado. Eso sí, recomienda saltárselo en días en los que se utilizan tratamientos reparadores después de lavar melena. Champú clarificante. Este tipo de champús son recomendados por dermátologos en personas con cuero cabelludo graso ya que ayudan a eliminar todo tipo de residuo y prevenir la descamación. La influencer aconseja usarlo al menos una vez por semana. Champú. En este paso de la rutina Yung aconseja utilizar el champú habitual de cada uno en función de sus necesidades. La tricóloga hace un apunte (paso 4b) en el que indica que si así lo ha recomendado un profesional este es el momento de utilizar algún champú de indicación médica para prevenir irritación, descamación o cualquier otra patología. Tratamientos reparadores. Yung aconseja diferentes productos para tratar el aspecto de la melena. Algunos, como el de K18, aconseja utilizarlo de manera esporádica, mientras que la mayoría pueden emplearse una vez por semana. Acondicionador. La influencer incluye en este paso los acondicionadores más tradicionales, los glosses que aportan brillo a la melena y las mascarillas, recomendando utilizar uno de ellos cada vez que nos lavamos el pelo. Se pueden utilizar dos, combinando por ejemplo acondicionador y mascarilla. Tratamiento reparador poslavado. En este paso, Yung recomienda un producto concreto, el Triple Bond Complex de Living Proof. La tricóloga aconseja usarlo una o dos veces por semana y dejarlo actuar diez minutos antes de aplicar otro producto. Acondicionador sin aclarado y protector de calor. La influencer asegura que hay que utilizar alguno de estos productos cada vez que se lava el pelo. Spray de peinado. Yung apunta que este paso es opcional y puede utilizarse si quieres dar volumen a tu cabello. Sérums, cremas o aceites de peinado. De nuevo, también es opcional y depende de cómo peinemos nuestro pelo. Por ejemplo, puede utilizarse un fijador para un recogido o aceite para puntas si hace falta aportar suavidad a una melena larga y suelta. Cuidado entre lavados. Este último paso tampoco es fundamental en la rutina y depende de las necesidades de cada uno. Yung recomienda algún tratamiento o aceite si el pelo se reseca en medio de los lavados, un protector si se utilizan herramientas de calor cada día y champú en seco siempre que no sustituya al lavado.

Productos concretos y rutinas alternativas simplificadas

El método de Yung se ha viralizado no solo porque promete resultados y porque las personas que lo han probado han notado cambios para bien su melena, sino porque la tricóloga propone productos concretos dentro de categoría para guiar a sus seguidores.

La tricóloga alterna recomendaciones de firmas más asequibles como L'Oreal, Ogx o Pantene con otras más elevadas como K19 o Redken, aunque las primeras son las que predominan en sus guías de producto. La popularidad del método es tal que algunas seguidoras europeas han pedido a Yung que encuentre sustitutos a algunos de los productos que recomiendan y que no se venden en los países de la UE.

Eso sí, algunas personas han comentado en las publicaciones que utilizar tantos productos puede terminar siendo perjudicial para algunos cueros cabelludos, mientras que otras usuarias aseguran que no ven realista cumplir con una rutina tan exhaustiva.

Para todos ellos, Yung también ha publicado una serie de rutinas simplificadas de tres o cuatro productos en función de la necesidad o de lo que quiera potenciar cada persona en su cabello.