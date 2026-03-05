Pedro Sánchez describe en una palabra a Fernando Ónega: "Es un significado genuino, algo que es importante reivindicar hoy en día"

La muerte de Fernando Ónega ha dejado una larga lista de homenajes desde la política, el periodismo y la sociedad española. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido despedirse del histórico comunicador con una definición tan breve como significativa: "periodismo".

Sánchez acudió este miércoles a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid para rendir homenaje al periodista, fallecido el martes a los 78 años, y destacó su papel como cronista de la vida política española durante décadas.

"Fernando ha sido un gran periodista, un gran cronista y analista de la vida política de nuestro país que ha alumbrado luz sobre muchos acontecimientos y ha permitido a los ciudadanos comprender lo que sucedía desde una mirada honesta de la actualidad", afirmó el jefe del Ejecutivo.

Pero fue al tratar de resumir su legado cuando Sánchez optó por una palabra que, según dijo, lo explica todo: "periodismo".

"La mejor definición sobre su figura que se me ocurre es 'periodismo' en un significado genuino, algo que es importante reivindicar hoy en día", añadió.

Un referente del periodismo político

La capilla ardiente del veterano comunicador ha reunido este miércoles a numerosas personalidades del mundo institucional y mediático, que han querido despedirse de uno de los nombres más influyentes del periodismo político español.

Entre ellos estuvo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que destacó la dimensión profesional y humana de Ónega.

"Lo ha sido todo", señaló Rajoy ante los medios. "Un extraordinario periodista". El exlíder del Ejecutivo también expresó su deseo de que su trayectoria sirva de ejemplo para nuevas generaciones de comunicadores. "Espero que mucha gente lo siga como ejemplo", añadió.

También el periodista Iñaki Gabilondo quiso recordar su figura, describiéndolo como "el símbolo más redondo del espíritu de la Transición", una etapa en la que Ónega desempeñó un papel clave como analista político y narrador de los cambios que vivía el país.

El recuerdo emocionado de la reina Letizia

Otra de las presencias destacadas en el velatorio fue la de la reina Letizia, que acudió para trasladar su pésame a la familia del periodista, entre ellos su hija, la también comunicadora Sonsoles Ónega.

A su llegada, la reina recordó la enorme influencia que tuvo el periodista en quienes estudiaban la carrera de Comunicación en los años noventa.

"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión: el periodismo, un medio: la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", afirmó.

Letizia explicó que, durante su etapa universitaria, Ónega era una referencia casi inalcanzable para muchos estudiantes.

"Todos los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información de Madrid en los años 90 teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parece"”, recordó.

La reina también destacó la influencia que el periodista tuvo a lo largo de su vida profesional. "Me ha acompañado toda la vida a través de la radio", señaló con emoción.

Un legado ligado a la radio y a la política

La figura de Fernando Ónega está estrechamente vinculada a la evolución del periodismo político en España desde la Transición hasta la actualidad. A lo largo de su trayectoria, trabajó en algunos de los principales medios del país y se convirtió en una de las voces más reconocibles de la radio y el análisis político.

Por eso, muchos de los mensajes de despedida han coincidido en destacar su capacidad para explicar la actualidad con claridad y rigor. Una forma de entender el oficio que, como resumió Pedro Sánchez en su despedida, puede concentrarse en una sola palabra: periodismo.