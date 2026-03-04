La Casa Blanca anuncia que España ha aceptado "cooperar militarmente" con EEUU tras las amenazas de Trump y el Gobierno lo desmiente "tajantemente"

Hay guerra entre EEUU y España, pero por el relato. La Casa Blanca ha querido adelantar que España está "cooperando militarmente" con EEUU tras las amenazas de Donald Trump y de inmediato Moncloa lo ha "desmentiendo tajantemente".

En su rueda de prensa de este miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado, a preguntas de una periodista, que "tengo entendido que, en las últimas horas, han acordado cooperar con el Ejército estadounidense. Por lo que sé, se está coordinando con sus homólogos en España".

De inmediato, en apenas minutos, ha sido el ministro de Exteriores español quien ha negado tal extremo. José Manuel Albares ha rechazado "tajantemente" el anuncio de EEUU. "Nuestra posición no ha cambiado en absoluto", ha espetado Albares en Hora 25 (Cadena SER).

El posicionamiento del ministro de Exteriores llega horas después del discurso institucional de Pedro Sánchez, que desde La Moncloa quiso responder a las amenazas de Trump con un resonante "no a la guerra" que ha sacudido el panorama político nacional e internacional.

Un día antes, Trump aseguraba haber dado órdenes para "cortar las relaciones comerciales" con España e incluso plantear un posible "embargo" por el veto del Gobierno español a que EEUU usara las bases de Morón y Rota como punto de partida de operaciones en Irán.