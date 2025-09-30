Los 'migrantes buenos' del Partido Popular: una propuesta "indefinida" ante la pregunta de qué es la cultura española

Seguramente usted, nacido en algún lugar de España y con toda una vida dentro de las fronteras tampoco sepa exactamente qué es la cultura española. Un mantra que ha comenzado a usar la extrema derecha y del que se ha contagiado la derecha para delimitar aquellos migrantes que merezcan estar en el país y aquellos que no. La cultura es un constructo social que define, valga la redundancia, a una sociedad. Sin embargo, en la actualidad, resulta más difícil concretar cuál es la cultura de un pueblo. ¿Leer a Cervantes o a Pérez Galdós? ¿Ir a los toros? ¿Ser aficionado al fútbol? ¿Asistir todos los años al Orgullo de Madrid? ¿Ver películas de directores y directoras españolas? ¿Celebrar los Reyes Magos? ¿O Papá Noel? ¿Comer mayoritariamente gastronomía española? ¿Conocer toda la historia de tu país? De todos los españoles que usted conozca, la mayoría fallará en alguna de esas cosas que nos hacen "tan españoles" y todos tendrán culturas diferentes en sus hogares.

Este domingo, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba dos puntos clave para el "orden" de la inmigración. Un visado condicionado a trabajos de sectores en los que falte "mano de obra" y "una cultura próxima" como la de Latinoamérica. "Quien llegue con voluntad de trabajar, de respetar y de cumplir nuestras leyes y de contribuir a la vida común, tiene que ser acogido. Incentivar la vía legal es la mejor forma de desincentivar la vía ilegal", decía en Murcia el fin de semana arropado con el resto de líderes autonómicos populares. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha dicho este lunes ante los micrófonos de Onda Cero que esta adaptación supone la "aceptación de los valores constitucionales, conocer la lengua y las normas y respetar un marco de convivencia".

En una línea similar se refería la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en 'El programa de Ana Rosa' aludiendo a que hay migrantes "más positivos" para España que tienen mayor adaptabilidad por cuestiones de idioma, región o costumbres. "La inmigración hispana no es inmigración", llegó a decir la líder madrileña. En román paladino: el Partido Popular apuesta porque los migrantes que puedan integrarse en el país sean los latinoamericanos.

"Cuando uno viaja por Europa se da cuenta de que al cruzar la frontera de los Pirineos hay un hecho diferencial. España tiene mucha suerte porque tenemos unos vínculos históricos culturales y naturales con una comunidad de 500 millones de personas que se integran de una forma mucho más fáciles y enriquecedoras", decía este lunes la portavoz popular, Alma Ezcurra, que aseguraba que "lo de Murcia es fijar una posición común, una visión liberal y europea, hemos trazado un camino de trabajo, las cosas no están perfectamente definidas".

El idioma y las aptitudes para desempeñar un trabajo se han convertido en los elementos vertebradores que utiliza el Partido Popular para designar a aquellos que es "más fácil" que se integren en España. Según el Instituto Nacional de Estadística, la población latinoamericana representa un 38% de la inmigración en España, seguida por la Unión Europea con un 18% y un 17% de África. Asumiendo que todos los primeros hablan español y que los segundos probablemente tendrán más estudios y aptitudes laborales, pareciera que los terceros son los señalados por los populares para dificultarles la entrada al país y ahí es donde entra en juego la aclamada cultura española.

Una patera próxima a la costa. Bartek Langer

Según Feijóo y, especialmente, Ayuso, la "cultura próxima" es fundamental para la buena adaptación de los migrantes a España. Pero para conocer la cultura hay que conocer la historia. El pueblo musulmán estuvo en la Península Ibérica desde el año 711 hasta 1492, es decir, casi ocho siglos cuya influencia nutrió la cultura española hasta niveles nunca antes alcanzados. Por ellos disfrutamos muchas de las obras de arte y arquitectónicas más importantes del país como la Alhambra de Granada, la mezquita de Córdoba o la Torre de Oro de Sevilla.

No sólo eso, algunos alimentos que ahora se consideran de la gastronomía española vienen de los árabes. Trajeron el arroz, algodón, espárragos, alcachofas... Quizá para la presidenta de la Comunidad de Madrid ahora la paella no sea cultura española. En España seguimos utilizando la numeración musulmana, el avance médico no se entendería sin ellos —como la descripción de la viruela o el sarampión— e incluso se estudia en las aulas a Aristóteles gracias a que Averroes, médico y filósofo andalusí, recuperara su filosofía.

La carrera por la lucha contra la inmigración lleva in crescendo desde que Vox entró en el panorama político. El partido de extrema derecha ha obligado a los populares a mover su posición en relación con la migración llegando hasta la postura actual. El evento de Murcia es la última gota del vaso donde se expusieron los "requisitos" para que las personas del extranjero puedan acceder al país. Sin embargo, la propuesta todavía no está clara dentro de la formación de Alberto Núñez Feijóo y, aunque el objetivo fuese el de crear consensos dentro del partido, la realidad es que en el interior siguen existiendo matices y puntos de vista que difuminan hasta qué punto puede llegar esta propuesta en caso de que el PP llegue al Gobierno.

La realidad es que la migración se ha convertido en uno de los elementos claves para el crecimiento económico y poblacional en España en los últimos años. En 2024, llegaron a alcanzar la cifra histórica de 9,4 millones de personas, lo que representa el 20% de la población española. Además, los migrantes representan el 23% de la población ocupada y algunos sectores dependen prácticamente en su totalidad de ellos como el 72% en el servicio doméstico y el 45% que trabajan en la hostelería.