Feijóo dice que los inmigrantes sólo necesitan empadronarse para cobrar el Ingreso Mínimo Vital... pero la Seguridad Social lo desmiente

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó este domingo un documento denominado Declaración de Murcia que no es otra cosa que las nuevas líneas generales del PP respecto a la inmigración, en un momento de extrema pugna con Vox por liderar el discurso antimigratorio.

La propuesta del PP, básicamente, incluye una especie de "visado por puntos" que de prioridad a los extranjeros dispuestos a trabajar en "sectores donde hace falta mano de obra", que conozca mejor "la cultura española" y tenga "capacidad de integración" en el país.

Sobre estos dos últimos "requisitos", el PP ofrecería más posibilidades a la migración hispanoamericana frenta a la de Africa o países árabes. "En este camino, reconocemos el vínculo especial que nos une con las naciones hermanas de Hispanoamérica, con quienes compartimos lengua, historia y valores, y cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo", señala el documento de firma literal.

Por otro lado, el PP asegura que expulsará a los extranjeros que cometan delitos sexuales o sean reincidentes en delitos, "aunque sean leves"; y pondrá trabas para que obtener la nacionalidad española "no pueda ser un mero trámite administrativo".

En el documento, en lo referente a las ayudas que percibiría la población migrante, se señala: "Las prestaciones económicas como el Ingreso Mínimo Vital deben ligarse a la búsqueda activa de empleo. La mera percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en un medio de vida. Los que abusan no pueden oscurecer la labor de tantas personas llegadas de otros países, que en las últimas décadas han prosperado fruto de su esfuerzo y han contribuido a que España también lo haga".

En su discurso de este domingo en Murcia, ante sus barónes autonómicos, Feijóo afeó que "cualquier inmigrante irregular se empadrone y pueda pedir el ingreso mínimo vital". Una idea que el diario El Mundo, citando fuentes populares, ya adelantó el pasado sábado. En dicha información, Génova estudiaba "prohibir el acceso al Ingreso Mínimo Vital (IMV) a los inmigrantes que no hayan cotizado en España y que no tengan permiso legal de residencia de larga duración".

Titular del diario "El Mundo" publicado este sábado

Lo cierto es que la web de la Seguridad Social, en lo referente las condiciones del Ingreso Mínimo Vital, señala de forma clara como primera obligación: "Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud". Es decir, sí se exige tener residencia legal durante al menos un año para cobrar el Ingreso Mínimo Vital. Lo mismo ocurre con el resto de prestaciones de la Seguridad Social. De hecho, el propio sistema te pide tener un DNI o NIE para poder rellenar la solicitud.

Las únicas excepciones que se contemplan son los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, reagrupación familiar de hijos e hijas, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente; las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual o las mujeres víctimas de violencia de género.

Además, si la petición se hace de forma individual y no por unidad familiar, los propios requisitos establecen que se pedirá haber "permanecido durante al menos doce meses, continuados o no, de alta en la Seguridad Social, Clases Pasivas del Estado o una mutualidad alternativa al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos". Es decir, se exige haber cotizado al menos un año a la Seguridad Social.

La Ley de Extranjería explica, además, en el artículo 14.1 que “solo los extranjeros residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”.

Resumiendo: a diferencia de lo que dijo este domingo Feijóo, los extranjeros que no disponen de tarjeta de residencia, no pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital salvo las excepciones ya indicadas. Además, tampoco pueden solicitarla aquellos que dispongan de tarjeta de residencia pero lleven menos de un año en España.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, también ha recordado este lunes a Feijóo que el 83% de los hogares que perciben el IMV "son hogares de españoles y en ellos hay importante presencia de menores". Es decir, no es una ayuda que cobre mayoritariamente la población migrante.