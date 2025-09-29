Las frases de Ayuso con Ana Rosa que preferimos olvidar: migración, Vox e Israel

Se esperaba una de esas entrevistas en la que no deja títere con cabeza y, en cierto modo, no defraudó. Isabel Díaz Ayuso ha elegido este lunes el plató de 'El programa de Ana Rosa' para arrancar una semana que viene marcada por el giro anunciado del Partido Popular en materia de migración, cuestión que empiezan a concretar en Génova 13 en un contexto de acorralamiento en las encuestas por parte de Vox. Lo ha hecho con una batería de frases y afirmaciones que amenazan con hacerse un hueco en su hemeroteca de 'perlas'.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha confirmado a Ana Rosa que ella no tiene tapujos en decir lo que en parte del PP se ha configurado como un arma de doble filo. La de presentar propuestas duras -y abiertamente racistas- contra los migrantes para atajar esa fuga de potenciales votantes a la ultraderecha de los de Abascal, corriendo el riesgo de perder otros votos por el centro. En la conversación entre ambas también han surgido otras cuestiones de actualidad, como su opinión y postura sobre el genocidio israelí cometido en la Franja de Gaza, donde varios barones se han distanciado ya de la línea de Feijóo, como Alfonso Rueda o Juan Manuel Moreno Bonilla (spoiler: ella no).

Por otra parte, y en lo referente al gran debate sobre la migración en el PP, Ayuso ha sido preguntada hoy por cuál fue la postura que dejó en las reuniones de su partido y esta ha sido cautelosa, pero sí ha dejado una carta de presentación reveladora: "Yo no puedo decir lo que hemos hablado en una reunión cerrada con los compañeros, pero mi frase final fue: 'Vamos a hacer lo correcto, vamos a dejarnos de cursiladas'". Bien, pues estas son todas las "cursiladas" que Ayuso considera que ya no tienen cabida en el partido que lidera la oposición en España.

Cómo diferenciar al migrante 'bueno' para España y al que no, según Ayuso

Los primeros compases y, en realidad buena parte, de la entrevista han estado marcados por la virada -endurecimiento- que han dado en el PP respecto a sus posiciones sobre migración y cuando peligra en gran medida la regularización de medio millón de migrantes que habían pactado en el pasado los grandes partidos -para responder a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)-. Ayuso ha insistido en una idea que lleva tiempo extendiendo en Madrid y que parece que ha prendido bien en la nueva estrategia popular, la de que hay un tipo de migrantes que es más positivo para España que otro, aludiendo a una mayor adaptabilidad por cuestiones de idioma, religión o costumbres.

"Ir a América es ser un americano más" Isabel Díaz Ayuso, sobre EEUU

En este sentido, Ayuso ha querido dejar claro que hay un reflejo donde ver cómo ha funcionado la inmigración. El espejo estadounidense, "un país muy rico en contrastes", del que recuerda que ella se declara partidaria de las políticas del expresidente -y adalid del neoliberalismo más voraz- Ronald Reagan. "Ir a América es ser un americano más", ha concretado, indicando que eso significa que todos son iguales para cuestiones como compartir el dolor por un atentado, donar sangre, alistarse al Ejército o "celebrar sus tradiciones y costumbres". A esto último ha especificado que "pero en libertad".

Ayuso he subrayado que ella cree que inmigrante "no solo es una aportación económica", sino que "da vida a sus hijos, da investigaciones, da arte...". No obstante, a renglón seguido, ha indicado donde cree ella que está el "problema". "El problema viene cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay control de fronteras, cuando hay un descontrol absoluto de un Gobierno [sí, se refiere al de Pedro Sánchez]", ha enfatizado, pero matizando que no es por la migración en sí, sino por "una cuestión de números".

Ayuso le ha relatado a Ana Rosa que "es imposible atender a todo el mundo en el servicio público" y que a España "viene gente que no cotiza, que no trabaja" y que recibe subvenciones sin que realmente quieran buscar un empleo: "No estar en la búsqueda activa de empleo pervierte el sistema". No se ha quedado ahí en su relato sobre la migración, con personas que "deambulan por las calles de España, sin oficio ni beneficio" o jóvenes que "los vas viendo en manadas". En ese momento, la presentadora le ha preguntado qué hay que hacer, "¿devolverlos?", teniendo en cuenta la dificultad que existe para ello, por ejemplo, en el caso de los menores no acompañados.

"Un argentino, un venezolano en Madrid no es inmigrante(...). [Si lo es] será una cuestión de papeles" Isabel Díaz Ayuso

Ayuso no ha contestado que hay que hacer, se ha limitado a repetir que "es que tenemos un problema de fronteras, insisto" y dejar una falsedad histórica fácilmente contrastable. "Es que España no mandaría a sus menores dando vueltas sin control por todo el globo", ha asegurado, obviando el impacto que tuvo la emigración española en países de Sudamérica y posteriormente de Europa. Eso sin contar los que tuvieron que hacerlo durante la Guerra Civil española. "Yo no tengo competencias en materia de Inmigración, Fronteras, ni si quiera de Seguridad", ha advertido Ayuso.

Entonces, Ana Rosa le ha repreguntado sobre un tipo de nacionalidad concreta, la de los migrantes que vienen de Sudamérica y Centroamérica. "Yo parto de que la inmigración hispana no es inmigración", ha defendido Ayuso, asegurando que "un argentino, un venezolano en Madrid no es inmigrante" y que si así lo es -lo es-, es porque "será una cuestión de papeles". Al parecer, el mismo documento que le separa de estar en regla como le afectaría a un magrebí.

Ayuso recuerda que su posición es "que todo el mundo venga con un permiso laboral", pero recordando que "a mí lo de trabajar solo no me vale, tiene que ser uno más". Y ha explicado que no es solo por ella, sino por los otros migrantes que ya llevan años aquí. "Cuando vengan mal dadas en este país, el migrante también se va a largar", ha vaticinado la mandataria madrileña, dibujando el retrato de un trabajador migrante que lleva más de una década pagando impuestos en España.

