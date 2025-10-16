Los Mossos cargan en la UAB para separar a estudiantes enfrentados ante la previsión de un acto del ultra Vito Quiles

Vito Quiles, en el centro, con Santiago Abascal, a su izquierda.

Agentes de los Mossos d'Esquadra han cargado este jueves contra decenas de estudiantes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para separar el enfrentamiento que se ha producido ante la previsión de un acto del agitador ultra Vito Quiles.

Los agentes han usado sus defensas personales para dispersar a un grupo de estudiantes que asistió encapuchado para protestar por la llegada de Quiles y que ha intercambiado el lanzamiento de objetos con otro grupo de estudiantes que iba con banderas de España.

Fuentes consultadas por la Europa Press han señalado que en ningún momento Vito Quiles pidió permiso alguno para poder pronunciar ninguna conferencia.

Al final, y según ha informado el diario El País, Quiles llegó al campus, donde el rectorado le comunicó que no era bienvenido. En ese momento, dio "una charla a voces en una acera y ha conseguido lo que buscaba, agitar una universidad en la que estudian y trabajan a diario casi 50.000 personas".

Quiles anunció hace unos días que pretendía hacer en España algo parecido, salvando las distancias, a lo que hizo Charlie Kirk en Estados Unidos, participar en diferentes actos por universidades de toda España. La primera era la UAB.

Vito Quiles fue, además de jefe de prensa de Alvise Pérez, candidato en las listas de Se Acabó la Fiesta para las elecciones europeas.