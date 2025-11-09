Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Madrid admite una incidencia en el envío de resultados de cribado de cáncer que afecta a 500 personas
Según la Consejería de Sanidad, la incidencia ocurrió en la comunicación de los resultados por carta que recibieron medio millar de pacientes.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Imagen de un cribado masivo de pruebasXavi Torrent via Getty Images

Madrid admite haber detectado "una incidencia" en la comunicación de los resultados por carta del programa de cribado de cáncer de colon y recto (Prevecolon), que afectó a aproximadamente 500 personas. Según la Consejería de Sanidad, la incidencia ocurrió en la comunicación de los resultados por carta que recibieron medio millar de pacientes.

La noticia saltó ayer cuando La Sexta informó que el pasado mes de febrero unos 571 madrileños recibieron cartas erróneas sobre los cribados de cáncer de colon en los que aparecían falsos negativos en pacientes que podían tener la enfermedad y necesitaban de más pruebas, e incluso a quienes no se habían sometido a ninguna. 

Según un comunicado emitido por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "no hubo ningún error de diagnóstico" en los resultados de las pruebas de los pacientes y los "resultados correctos" siempre han estado registrados en la historia clínica de los pacientes. Sin embargo, desde Mas Madrid han pedido la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, para que de respuesta a estos "fallos". 

La Consejería se ha defendido afirmando que desde el momento que la empresa conoció la incidencia (el 5 de febrero), se contactó con todos los afectados mediante vía telefónica, SMS o a través de los profesionales sanitarios de Atención Primaria. "Todos aquellos pacientes que recibieron la carta fueron informados de lo ocurrido", aseguran, al mismo tiempo que subrayan que "ningún proceso clínico se vio alterado". 

