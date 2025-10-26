Miles de personas se vuelcan en Sevilla con las víctimas de la gestión de los cribados del cáncer de mama

Sevilla se tiñe de rosa. Miles de mujeres andaluzas han salido a las calles de la capital andaluza en una manifestación convocada por la asociación Amama que ha comenzado este domingo a las 12:00 horas y que tiene como objetivo exigir responsabilidades y criticar la gestión de los cribados de cáncer de mama, que se estima que han afectado a más de 2.000 mujeres (tan solo en esta comunidad).

La protesta, que es la segunda desde que se destapó el escándalo, ha tenido lugar en las puertas del Palacio de San Telmo, y en ella las participantes han defendido la sanidad pública, así como exigido la dimisión del presidente andaluz, Juanma Moreno. Algunos de los lemas y consignas que se han podido leer han sido

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama en Sevilla, Ángela Claverol, ha sido una de las mujeres que ha estado presentes en la manifestación y, durante la lectura de su manifiesto, ha querido dar las gracias a los asistentes y recordar que este fallo se sabía desde, al menos, 2021.

"Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro" Ángela Claverol

"Saltó la noticia, pero no era nueva. Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", ha afirmado la misma, que además ha denunciado haber recibido amenazas e insultos. "Lo peor de todo ha llegado estos días. Nos han amenazado, insultado, vapuleado... nos han llamado alarmistas. ¿Sabéis lo que nos importa? Un rábano", ha señalado.

"Queremos morirnos de viejas, no de cáncer", ha lamentado. "Gracias a todas las mujeres y hombres que nos paran por la calle y han puesto su cariño, su apoyo y su voz para esta gran injusticia", ha agregado Claverol, que ha querido dejar claro que el cáncer de mama es "una enfermedad que mata y cada día que pasa es una posibilidad menos de salvarte".

