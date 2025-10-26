Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Miles de personas se vuelcan en Sevilla con las víctimas de la gestión de los cribados del cáncer de mama
La manifestación, que es ya la segunda desde que se estalló el escándalo, ha sido convocada por Amama y ha recorrido las principales calles de la ciudad. "Queremos morirnos de viejas, no de cáncer", ha manifestado Ángela Claverol.

26/10/2025 Concentración en San Telmo por los fallos en el cribado del cáncer de mama en Sevilla.

Sevilla se tiñe de rosa. Miles de mujeres andaluzas han salido a las calles de la capital andaluza en una manifestación convocada por la asociación Amama que ha comenzado este domingo a las 12:00 horas y que tiene como objetivo exigir responsabilidades y criticar la gestión de los cribados de cáncer de mama, que se estima que han afectado a más de 2.000 mujeres (tan solo en esta comunidad). 

La protesta, que es la segunda desde que se destapó el escándalo, ha tenido lugar en las puertas del Palacio de San Telmo, y en ella las participantes han defendido la sanidad pública, así como exigido la dimisión del presidente andaluz, Juanma Moreno. Algunos de los lemas y consignas que se han podido leer han sido

La presidenta de la asociación de mujeres con cáncer de mama en Sevilla, Ángela Claverol, ha sido una de las mujeres que ha estado presentes en la manifestación y, durante la lectura de su manifiesto, ha querido dar las gracias a los asistentes y recordar que este fallo se sabía desde, al menos, 2021. 

"Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro"
Ángela Claverol

"Saltó la noticia, pero no era nueva. Llevamos desde 2021 peregrinando a la Consejería de Salud, alertando de todo lo que estaba pasando y no nos hicieron caso. Cada vez ponían más vidas en peligro", ha afirmado la misma, que además ha denunciado haber recibido amenazas e insultos. "Lo peor de todo ha llegado estos días. Nos han amenazado, insultado, vapuleado... nos han llamado alarmistas. ¿Sabéis lo que nos importa? Un rábano", ha señalado.

"Queremos morirnos de viejas, no de cáncer", ha lamentado. "Gracias a todas las mujeres y hombres que nos paran por la calle y han puesto su cariño, su apoyo y su voz para esta gran injusticia", ha agregado Claverol, que ha querido dejar claro que el cáncer de mama es "una enfermedad que mata y cada día que pasa es una posibilidad menos de salvarte". 

-Noticia en ampliación- 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

