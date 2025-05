Más Madrid pide a Almeida que reconsidere sus negativas y vuelva a colocar la bandera arcoíris en el Ayuntamiento

Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images

La bandera arcoíris, símbolo global del movimiento LGTBIQ+, no supone una enseña partidista ni propugna tampoco ningún tipo de enfrentamiento. Al contrario, representa la igualdad entre las personas, un valor reconocido tanto por la Constitución como por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es la conclusión a la que llegó el Tribunal Supremo el pasado mes de diciembre de 2024, después de que la Asociación Abogados Cristianos denunciara a la Diputación Provincial de Valladolid y al Ayuntamiento de Zaragoza por colocar dicha bandera el 28 de junio, Día del Orgullo. Ahora, tras esta decisión judicial, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha enviado una carta al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, para que recupere una tradición que instauró la exalcaldesa Manuela Carmena en 2015. “No hay excusa que valga”, le dice Maestre.

Aunque Almeida mantuvo la bandera en su primer año como alcalde, la relevó a un lugar secundario, lejos de la fachada frontal de la sede del Consistorio. Y nunca más. La bandera no volvió a ondear en el Ayuntamiento. El alcalde de Madrid interpretó en su favor y, sobre todo, en un claro gesto hacia Vox, una anterior sentencia del Tribunal Supremo que indicaba que en los edificios públicos solo podrían colocarse banderas oficiales. No prohibía, sin embargo, las banderas en forma de pancarta como las que había colocado Carmena. Si en ese momento la sentencia del Supremo quedó abierta a la interpretación, la nueva decisión elimina toda duda. Sí es posible, y legal, colocar la bandera arcoíris en los edificios públicos. Es lo que Más Madrid reclama ahora. “Te pido — escribe Maestre a Almeida — que reconsideres tu negativa reiterada desde 2019. [...] Como hemos defendido siempre desde Más Madrid, mostrar la bandera arcoíris en el Palacio de Cibeles es simplemente una cuestión de voluntad política”.

Para Más Madrid, la colocación de la bandera no supone “una mera formalidad”. “Constituye un acto de reparación histórica y un compromiso público para seguir luchando contra las discriminaciones múltiples y violencia que sufren las personas LGTBIQ+. Debería, además, simbolizar un punto de inflexión en las políticas del Ayuntamiento de Madrid en materia de igualdad y diversidad, que has menospreciado desde tu llegada a la Alcaldía”, expresa Maestre, quien añade: “Confío en que, en esta ocasión, tu decisión esté a la altura de lo que Madrid merece, que es desplegar la bandera arcoíris este Orgullo LGTBIQ+. Madrid no puede seguir siendo una excepción en España y en Europa”.

En la carta, la portavoz de Más Madrid aprovecha también para solicitar al alcalde que condene “el negocio de las pseudoterapias de conversión (prácticas acientíficas y tortuosas para ‘curar’ la homosexualidad, la bisexualidad o las identidades trans, como si fuesen enfermedades”. Maestre invita al líder del PP madrileño a que apoye en este sentido la proposición de ley registrada en el Congreso que busca castigar estas pseudoterapias “como delito en el Código Penal”. “Te invito a que muestres un apoyo público claro a esta propuesta, que busca un marco normativo que garantice que estas torturas, que tanto sufrimiento provocan, sean desterradas de nuestra sociedad”.

El pasado sábado, de hecho, Más Madrid desplegó en la plaza de Chueca una pancarta para promocionar la campaña de recogida de firmas que realiza junto a la asociación No es Terapia. Ahí, y con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, el concejal y portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, exigió también al PSOE “que se ponga las pilas y cumpla con los compromisos adoptados en su programa electoral y en su Congreso Federal”.