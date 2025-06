Más Madrid presenta un plan de empleo para generar 100.000 puestos para jóvenes en cuatro años

Más Madrid presenta este martes su plan de empleo juvenil 'Lo queremos todo' que a través de 162 medidas trata de solventar problemas de fondo que han aquejado a la juventud de la región y trata de mejorar la calidad de los trabajos, crear puestos para ellos y democratizar el acceso a la formación eliminando barreras con herramientas como una Escuela de Administraciones Públicas regional.

Así lo ha trasladado la diputada de la formación en la Asamblea de Madrid Beatriz Borrás quien ha indicado que el objetivo es llegar a 100.000 puestos en la Comunidad y reforzar los trabajos de los que tienen pero que ahora "no se pueden emancipar" ni "desarrollar su proyecto de vida".

"Necesitan ese empujón que va desde la educación, desde mejorar las condiciones que tiene la educación pública para igualar las oportunidades y que no haya unas diferencias sociales ni desde el origen ni luego en el acceso al mercado laboral, como a la reindustrialización de la Comunidad de Madrid", ha argumentado la parlamentaria.

Entre las medidas que ha destacado se encuentra la creación de una Escuela de Administraciones Públicas con el objetivo de impulsar un nuevo modelo de acceso al empleo público en la Comunidad que permita atraer talento joven y garantizar la igualdad de oportunidades. Borrás ha planteado que no puede ser que al empleo público "solo puedan acceder quienes se pueden permitir estar 5, 6, 4 años opositando".

Es por ello que plantea un modelo combinado entre pruebas de capacitación con itinerarios de formación práctica dentro de la administración. El objetivo es que haya un "examen que no lleve mucho tiempo estudiar" para acceder a esta Escuela y que luego ya las personas seleccionadas accedan a una formación "remunerada y profesionalizarse".

Como ejes de este nuevo centro sitúan las "necesidades reales" de una administración digital menos burocratizada y más orientada al diseño, evaluación de políticas y trabajo colaborativo. Reclaman, además que se reformulen los procesos selectivos para que se priorice "el conocimiento aplicado, las competencias prácticas y las habilidades transversales" frente a la memorización.

Un plan más ambicioso que el regional

Para Más Madrid este nuevo plan es más ambicioso que el presentado por la Comunidad de Madrid, en el que detectan que faltan muchas cosas porque "no hablaba del modelo productivo" de la región ni de crear puestos de trabajo o de la desigualdad en la educación y los colectivos jóvenes vulnerables.

Considera que "no iba al origen de los problemas ni se adaptaba a las realidades que tienen los distintos colectivos jóvenes en la Comunidad de Madrid" sino que hacía una "receta mágica para todos", cuando hay un 60% de desempleo juvenil en los colectivos más vulnerables y un 40% en los barrios y municipios del sur.

Es por ello que han perfilado estas 162 medidas del plan 'Lo queremos todo' que pivota sobre cuatro ejes estratégicos. El primero de ellos pone el foco en la educación para que esta sea "útil, accesible, pública y de calidad".

En este apartado hay medidas orientadas a distintas modalidades como la Creación de un Observatorio de Formación Profesional, un plan diagnóstico y de acción contra el abandono escolar en la FP básica, la eliminación de las tasas universitarias y másters, los convenios de colaboración para el reconocimiento de créditos o al creación de una unidad especializada de apoyo a la homologación de títulos.

Creación, estabilidad y dignidad laboral

En el segundo eje, titulado 'Creación, estabilidad y dignidad laboral' plantean una plataforma pública para el control de horarios el refuerzo regional de Inspección de Trabajo, la incorporación de criterios de contratación juvenil en la contratación pública madrileña o el impulso del empleo joven en el ámbito rural y verde.

Asimismo, reclaman un plan de retorno de jóvenes madrileños emigrados, la creación de un Observatorio Joven de Empleo y Cuidados, el refuerzo de equipos multidiscuplinares y tutores especializados, apostar por el rejuvenecimiento de la administración pública autonómica o el desarrollo de su Plan Reindustria, con siete polos verdes enfocados a farmacia, automovilismo, energía o microelectrónica.

Salud mental como derecho laboral

Por último, señalan que garantizar el derecho a la salud mental de los jóvenes en el ámbito laboral e informativo debe ser prioritario mediante la integración de servicios de atención psicológica, la prevención de riesgos psicosociales y la promoción de entornos saludables y libres de estigma.

Así, reclaman la actualización del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones 2022-2024, la inclusión de cláusulas de bienestar en contratos de inserción laboral, módulos de salud mental en formaciones laborales, una aplicación móvil de monitorización de estrés laboral o un programa de prevención de acoso y estrés laboral.

Plantean también que haya una certificación de 'Entorno Mentalmente Saludable', una mentoría psicosocial entre pares, espacios de "descompresión emocional" en centros de empleo o la promoción de la conciliación y mejora del tiempo de trabajo.

Inclusión laboral para colectivos vulnerables

Por último, dedican 49 medidas para inclusión laboral y acceso a empleos dignos para colectivos vulnerables con el objetivo de garantizar una "segunda oportunidad formativa y profesional para toda la juventud".

En este caso desglosan las medidas por el colectivo a abordar, con iniciativas enfocadas a los que tienen baja cualificación, a los migrantes, a las personas LGTBIQ+, a las personas con discapacidad, a las personas jóvenes gitanas, a las extuteladas y a las que están en situación de sinhogarismo.

"Este plan no nace de la nada ni pretende ser un punto final. Es un paso más en una lucha que la juventud madrileña lleva años sosteniendo: la de vivir con dignidad (...) Sabiendo que el empleo por sí solo, no basta. Porque vivir no es solo trabajar. Porque el derecho a una vida digna no puede estar condicionado a tener un contrato", concluye la formación.