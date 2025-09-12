Mazón anuncia la salida del teniente Gan Pampols y una remodelación de su gobierno a partir del 5 de noviembre

Carlos Mazón, president de la Generalitat Vanlenciana, ha anunciado este viernes dos medidas muy importantes para el devenir de su gobierno. Por un lado, ha confirmado la salida del Ejecutivo autonómico del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación tras la DANA, el militar Francisco José Gan Pampols.

Según ha relatado el presidente de la Comunidad Valenciana, esta salida será una de las que se produzcan el próximo 5 de noviembre, día en el que el gobierno valenciano afrontará varios cambios, tal y como ha expuesto Mazón.

Este anuncio lo ha hecho desde Elche (Alicante), donde ha anunciado que el teniente tendrá su última intervención como miembro del gobierno valenciano el 4 de noviembre, cuando asistirá a su último pleno.

Poco se sabe del nuevo Ejecutivo valenciano, aunque lo que sí ha querido dejar claro Mazón es que la salida de Gan Pampols se produce tal y como estaba prevista cuando asumió el cargo.

Así, ha detallado que cuando fue nombrado como conseller, se había acordado que su salida tendría lugar a final de este año, una vez que el camino para la recuperación económica y social estuviera encarrilado. Y ha concluido que "formalmente, todo lo que había que hacer está hecho".

--Noticia de última hora. En ampliación--