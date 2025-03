Mazón hace suyo el argumentario de Ayuso con la residencias y también acusa a la izquierda de "usar el dolor" de las víctimas de la DANA

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha acusado a la izquierda de dedicarse a "usar el dolor" de las víctimas de la dana, el mismo argumento que utiliza Isabel Díaz Ayuso contra la oposición por la muerte de miles de ancianos en las residencias madrileñas durante la pandemia del coronavirus. Mientras, PSPV y Compromís han acusado al presidente valenciano de "no tener lo que hay que tener" e irse.

Así lo han señalado este miércoles en la sesión de control parlamentario en Les Corts Valencianes, en la que de nuevo los diputados de la oposición han coreado en sus escaños la frase 'Mazón dimisión' y este ha respondido: "sí, sí, pero de propuestas nada, ni una".

Tanto el PSPV como Compromís han parafraseado las palabras de Mazón en las que dijo que Pedro Sánchez no tiene "lo que hay que tener" para presentar presupuestos, y le han dicho que no tiene "humanidad" ni "vergüenza" y por tanto no merece seguir de president.

Mazón ha afirmado que Sánchez no tiene votos, ni voluntad ni capacidad para presentar unos presupuestos, al contrario de lo que ha ocurrido en la Comunitat Valenciana, y ha agradecido a Vox su voluntad de sumarse a la reconstrucción.

Agradece a Vox su altura de miras

Mazón, igualmente, ha puesto en valor la "altura de miras" de Vox por haber llegado a un acuerdo con el PP para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025, mientras ha cargado contra la izquierda (PSPV y Compromís) por estar centrada en "mantener" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "a cualquier precio".

"Desearía pensar que en este país todavía hay una izquierda civilizada, como también desearía pensar que todavía hay una izquierda que tiene un proyecto para la Comunitat Valenciana que no sea mantener a Sánchez a cualquier precio", ha manifestado el también líder del PPCV en su respuesta a Vox en la sesión de control en Les Corts.

En su intervención, el síndic de Vox, José Mª Llanos, ha preguntado a Mazón si cree que "la izquierda va a colaborar en la reconstrucción de Valencia" tras la dana que arrasó la provincia el 29 de octubre y provocó 228 fallecidos, además de denunciar "el abandono de Sánchez" y defender que se han pactado "los mejores presupuestos para afrontar las consecuencias directas de la tragedia".

Llanos ha mostrado disposición a negociar enmiendas para "mejorar aún más" los presupuestos. "Esto, señor Mazón, es responsabilidad, es servicio público, es trabajar de forma incansable por y para los valencianos. Es su obligación y es la mía", ha recalcado, tras lo que ha acusado a la izquierda de anteponer "el cálculo político sobre la sangre de nuestras víctimas" y de construir "un relato mezquino con una clarísima intención".

En su respuesta, Mazón ha asegurado que "desearía" que "cinco meses después de la tragedia" todos los partidos fueran capaces de llegar a acuerdos, "o al menos intentarlo" como ha destacado que han hecho PP y Vox en los presupuestos.

"La sociedad valenciana reclama de los poderes públicos esa altura de miras. Sin embargo, para desgracia de los valencianos, esta es la izquierda catalanista y sectaria que tenemos. Es la izquierda que, con tal de mantener a Sánchez en Moncloa, violenta la Constitución no presentando presupuestos, usa el dolor de las víctimas de las riadas para obtener rédito político, azuza el odio y no ayuda nada en la recuperación, cuando no la boicotea", ha expuesto.

"El Estado no puede fallar"

Por contra, ha defendido que la reconstrucción es "una cuestión de Estado" en la que "el Estado no puede fallar". "Y la Generalitat está haciendo su parte", ha reiterado, y ha puesto como ejemplo los 2.364 millones presupuestados para la recuperación. Un dinero que ha recordado que irá "a deuda" porque ha acusado al Gobierno de no querer aportar "a fondo perdido".

El jefe del Consell ha defendido que PP y Vox han presentado las cuentas que "necesita esta tierra", las "más sociales de la historia" y "el mejor presupuesto sanitario". Ha prometido que se consolidará la educación gratuita 0-3 años, se aumentará la atención a la dependencia o se incrementarán las plazas en residencias.

"Nosotros hemos tenido la determinación, la voluntad, las ganas y la diligencia de presentar los presupuestos que merece la Comunitat y la reconstrucción", ha insistido, para esgrimir que "los valencianos saben con quien pueden contar y con quien no". Y ha añadido que espera que no "llenen las calles de pancartas y pegatinas los amigos de Pepe Cataluña (exresponsable de Finanzas del PSPV) ni los señores de (el caso) Azud".