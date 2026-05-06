El Ministerio de Vivienda incluye solo una norma europea en la hoja de ruta del Gobierno para 2026

El Gobierno ya tiene aprobado su Plan Anual Normativo para 2026. Se trata de un documento marco con el que el Ejecutivo puede evaluar si está sacando adelante los proyectos legislativos (desde proyectos de ley a reales decretos) comprometidos o si por el contrario no. El texto incluye una tabla que clasifica a los distintos ministerios en función del número de proyectos previstos para 2026, y en esa tabla el colista es el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El departamento que dirige Isabel Rodríguez solo prevé por el momento sacar adelante un real decreto este 2026. Este decreto en realidad es la transposición de una directiva europea y reformará el Código Técnico de la Edificación, introduciendo las nuevas exigencias que emanan de Bruselas. La Comisión quiere conseguir un parque residencial nulo en emisiones para 2050, y este decreto será esencial para que España, como estado miembro de la UE, contribuya a alcanzar esa meta.

El dato llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta que según el último barómetro publicado por el CIS la vivienda seguía siendo el principal problema para el 41,3% de los españoles. El Congreso tumbó hace unos días la convalidación del real decreto de la prórroga de alquileres, y para dentro de dos semanas el Sindicato de Inquilinas ha convocado manifestaciones en ciudades como Madrid y Sevilla que se espera que vuelvan a ser masivas. El acceso a la vivienda continúa siendo un drama.

Fuentes del Ministerio de Vivienda aclaran que el Plan Anual Normativo es un documento que puede estar sujeto a cambios. Lo corroboraba el propio Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En la evaluación del texto de 2025 se daba cuenta de que un 36% de las normas fueron aprobadas y un 47% estaban en fase de tramitación avanzada, "lo que arroja un 82% de cumplimiento, un grado muy alto".

"También existen acontecimientos imprevisibles que condicionan la actividad legislativa del Gobierno, porque hay que tomar medidas con circunstancias inesperadas", recordó Bolaños. Un ejemplo inmediato: el conflicto en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

Tampoco aparece el decreto de prórroga de alquileres que Sumar quiere relanzar

Desde el Ministerio de Vivienda no solo inciden en que el Plan Anual Normativo "no está cerrado". También recuerdan que el Consejo de Ministros aprobó hace apenas unas semanas el nuevo Plan Estatal de Vivienda. El departamento de Isabel Rodríguez celebrará la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas a finales de este mes de mayo y será a partir de ahí cuando se desarrollen convenios bilaterales y este Plan Estatal empiece a desplegarse.

El objetivo sigue siendo que en julio empiecen a circular las ayudas. Por otro lado, la hoja de ruta legislativa del Gobierno es eso, una hoja de ruta que podrá sufrir alteraciones. El departamento que más propuestas piensa presentar este año es el Ministerio de Transición Ecológica (un proyecto de ley y 18 reales decretos), seguido de Economía (nueve proyectos de ley, nueve decretos) o Trabajo (seis proyectos de ley, once decretos). Otra cosa será que las iniciativas no naufraguen en las Cortes.

A pesar de que tampoco aparezca en el Plan Anual Normativo, el ministro de Cultura de Sumar, Ernest Urtasun, ya avisó este lunes de que esta semana confeccionarán el texto de un nuevo decreto de prórroga de alquileres similar al que fue tumbado en el Congreso. Esta vez, cogiéndole el guante a Junts. "El debate parlamentario permitió a los grupos situar cuestiones sobre la mesa que nosotros escuchamos muy atentamente", adujo, comprometiéndose a volver a llevar a Cortes una "demanda de la calle".

Por ahora, lo único que aflora en la hoja de ruta del Gobierno es ese decreto que supone la reforma del Código Técnico de Edificación. ¿Qué cambiará? El Ministerio de Vivienda ya mantuvo un plazo de alegaciones que terminó en diciembre del año pasado. Dicha reforma favorecerá la construcción de edificios con placas solares como un elemento estructural del proyecto de construcción, más protecciones antiincendios e incluso considerar aparcamientos de bicis para los vecinos.