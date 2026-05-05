Presupuestos, financiación autonómica e IA: el Gobierno comparte la hoja de ruta con las leyes que aprobará en 2026

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo 2026, el documento marco en el que el Ejecutivo lista todas las leyes orgánicas, leyes y reales decretos que espera aprobar a lo largo del año. En el texto, según acaba de confirmar el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reaparecen grandes promesas: la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Financiación Autonómica.

De esta forma, el Gobierno incide en que habrá nuevas cuentas públicas y un acuerdo para la financiación de las comunidades este año. De hecho, ha sido el propio Bolaños el que ha asegurado que este Plan Anual Normativo significa que "esta legislatura suma y sigue". "Seguimos trabajando para garantizar nuestro estado del bienestar, para modernizarlo, para ampliarlo, para también fortalecer el crecimiento económico y para que la posición de España en el panorama internacional sea reconocible".

Bolaños ha asegurado que con esta hoja de ruta el Ejecutivo "demuestra la voluntad de que se siga transformando la realidad" y ha advertido que no será la última: "Queda el Plan Anual Normativo de 2027 que aprobaremos el año que viene por estas fechas". El ministro también ha presentado la evaluación del Plan Anual Normativo del año pasado, con solo un 36% de normas aprobadas y un 47% de normas en tramitación avanzada, "lo que arroja un 82% de cumplimiento, un grado muy alto".

El año pasado se aprobaron seis proyectos de ley orgánica, doce proyectos de ley y 54 reales decretos. "Solo un tercio de estas normas tuvieron que ver con la incorporación del derecho europeo al ordenamiento jurídico español". En ese sentido, Bolaños también ha avanzado que en el Plan Anual Normativo 2026 de nuevo solo "un tercio" de los proyectos vendrán de transposiciones de directivas de la Unión Europea. Bruselas ya ha llevado a España a los tribunales por falta de transposición de algunas normas.

Inteligencia artificial, protección al honor, publicidad en el sector público: los proyectos del Plan Normativo 2026

Para este 2026 el Gobierno aspira a aprobar 179 normas (20 menos que las que aparecieron en el Plan Anual Normativo del año pasado), que se distribuyen en 10 proyectos de ley orgánica, 38 proyectos de ley y 131 reales decretos. El ministro Félix Bolaños ha compartido algunos de esos proyectos de normas que el Consejo de Ministros irá aprobando en los próximos meses: la mayoría de ellas ya habían sido anunciadas previamente.

"A modo de pincelada", el ministro ha reivindicado que en la hoja de ruta vuelve a aparecer el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, a pesar de que el vicepresidente y ministro de Economía Carlos Cuerpo pidió a finales de abril "meses" para revisar el cuadro macro que sirve de base para confecciona las cuentas públicas, enfriando la posibilidad de ver un proyecto de estas características de forma inminente.

También, dentro del ámbito económico, Bolaños ha citado la Ley para la Financiación Autonómica, lo que también reavivará el choque con las comunidades autónomas; y otras normas como el Proyecto de Ley de Crédito al Consumo o el de Modernización del Sistema Financiero.

Aparece el proyecto de Ley de Democracia en la Empresa (para incentivar la presencia de representantes de los trabajadores en los consejos de administración), la de Consumo Sostenible o una ampliación de la Ley Rider, el Proyecto de Ley de Mejora de las Condiciones Laborales de Trabajo en Plataformas. En este apartado también figura el Proyecto de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que aprobó en primera vuelta como anteproyecto el Consejo de Ministros hace días.

Bolaños también ha citado el controvertido Plan de Acción por la Democracia, "con un grado de cumplimiento del 90%". Se espera aprobar este año el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, también conocida como la ley anticorrupción; o el Proyecto de Ley de Publicidad en el Sector Público, para regular las contrataciones de inserciones publicitarias de Administraciones en medios de comunicación privados.

En el ámbito de la justicia se incluye la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita "que sustituirá la ley de 1996 que ha quedado desfasada" o el Proyecto de Ley de Derecho al Honor, "cada día más necesaria", y que busca dar más herramientas y garantías a los ciudadanos para defenderse en el vigente contexto de agitadores ultras y pseudomedios. También el Proyecto de Ley contra la Violencia Vicaria o el de la Ley de Trata, "que por primera vez trata todas las formas de trata y explotación humanas".

La hoja de ruta incluye además otros proyectos como el de la Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios, el de la Gestión Pública y la Integridad del Sistema Nacional de Salud, o transposiciones de directivas europeas, como la incorporación de la prueba digital o la Ley Orgánica de Juventud y Derechos de las Garantías Futuras. Una Ley de Inteligencia Artificial, que se presentará de forma inminente, cierra este Plan Anual Normativo que el Gobierno ha aprobado para este 2026.