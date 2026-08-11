Detienen a un hombre por intento de robo en casa de Kim Kardashian tras coger su coche y darse un paseo con él

Nuevo intento de robo a Kim Kardashian, aunque esta vez la celebrity no estaba presente. La policía de Los Angeles ha detenido a un hombre de 27 años como sospechoso de robo en la residencia de Kardashian en su mansión de 60 millones de dólares en Hidden Hills, en Calabasas (Los Angeles).

Lo más llamativo del incidente es que el hombre, lejos de haber ido a por joyas o haber intentado entrar en el interior de la vivienda, habría tratado de robar un coche de la propiedad y habría dado varias vueltas por la zona con él, tal y como han informado medios como USA Today.

Según las grabaciones de las llamadas al 911 citadas por estos medios, los guardias de seguridad pudieron ver a través de las cámaras cómo el hombre cargaba objetos en un Lexus blanco dentro de la propiedad y para conducir posteriormente el vehículo. Cuando llegaron los agentes, encontraron a un hombre dentro de la vivienda y lo detuvieron sin incidentes, según informó el departamento del sheriff.

Ni Kardashian ni sus hijos se encontraban en la vivienda ya que, según algunos medios, esta se encontraría con su familia y junto a su actual pareja, el piloto Lewis Hamilton, de vacaciones en Japón. No obstante, la mansión de Hidden Hills se encuentra en un proceso de reformas que les había llevado a estar en una casa de alquiler cercana a la vivienda en los últimos meses.

Un segundo intento de robo tras el incidente de París

Este no es el primer robo que vive la protagonista del reality familiar Keeping up with the Kardashians, ya que en 2016 vivió un atraco a punta de pistola en la suite de un pequeño hotel de lujo de París donde se alojaba. Entonces, los ladrones ataviados como policías se llevaron un botín de 10 millones de dólares en joyas.

El pasado 2025 se celebró el juicio en la capital francesa por el cual ocho de los diez acusados fueron finalmente declarados culpables de delitos directamente relacionados con el robo y uno de ellos, considerado el cerebro de la operación fue condenado a tres años de prisión.

"Estoy profundamente agradecida a las autoridades francesas por buscar justicia en este caso. El crimen fue la experiencia más aterradora de mi vida, y dejó una huella imborrable en mí y en mi familia", declaró entonces Kardashian a través de un comunicado tras el veredicto. "Si bien nunca olvidaré lo sucedido, creo en el poder del crecimiento personal y la responsabilidad, y rezo por la sanación de todos", añadió entonces.