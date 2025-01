Nacho Cano sale del juzgado para lanzar un aviso a Pedro Sánchez

El productor y artista Nacho Cano ha lanzado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de "corrupto" para después asegurar que va a por él. "Vas a por mí, pero no voy a caer porque no lo merezco", ha asegurado Cano en declaraciones a los medios de comunicación.

"Tengo un mensaje para Pedro Sánchez. Tú sí mereces caer. Y mereces caer porque no tienes nada que no puedas comprar. No tienes nada que no puedas comprar y así a los que somos y queremos ser españoles nos quitas el dinero para dárselo a los que no quieren ser españoles, para comprar tus votos", ha añadido el productor del musical 'Malinche' a su salida del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid este lunes 13 de enero.

Cano está siendo investigado por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros por presuntamente contratar a becarios mexicanos en su musical 'Malinche' en situación irregular simulando que viajaban a España por turismo.